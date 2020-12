Eksperci: Szczepionka może nie uchronić Wielkiej Brytanii przed kolejnym lockdownem „circuit-breaker” w styczniu i lutym

Fot. Getty

Wielka Brytania, jako pierwszy kraj na świecie, zatwierdziła szczepionkę przeciwko Covid-19 stworzoną przez amerykański koncern farmaceutyczny Pfizer we współpracy z niemieckim koncernem BioNTech. Jednak eksperci ostrzegają, że nawet szybkie rozpoczęcie szczepień może nie uchronić Wielkiej Brytanii przed wprowadzeniem kolejnego lockdownu circuit breaker na przełomie stycznia i lutego.

Profesor Liam Smeeth, epidemiolog i ekspert ds. zdrowia publicznego w London School of Hygiene and Tropical Medicine, postanowił nieco ostudzić nastroje związane z powszechnym dopuszczeniem na Wyspach pierwszej szczepionki przeciwko COVID-19. Ekspert zaznaczył, że nawet szybkie rozpoczęcie szczepień szczepionką wyprodukowaną we współpracy koncernów Pfizer i BioNTech może nie zahamować znacząco liczby zakażeń koronawirusem, jeśli społeczeństwo przestanie przestrzegać podstawowych zasad higieny i dystansu społecznego. Ekspert dodał, że „wirus pozostanie z nami w dającej się przewidzieć przyszłości, a może wręcz na zawsze” i nie zniknie za parę miesięcy, mówiąc nieco kolokwialnie, jak ręką odjął. - Jest bardzo mało prawdopodobne, abyśmy doszli do stanu, z jakim mamy do czynienia w przypadku ospy [zniknęła], polio [prawie zniknęło] lub odry [choroba jest kontrolowana w populacjach o wystarczająco wysokim poziomie wyszczepialności – przyp.red.] - stwierdził profesor.

Circuit breaker lockdown niedługo po świętach?

Wielu ekspertów jest przekonanych, że nowa fala zachorowań pojawi się w UK po Świętach Bożego Narodzenia, a jeśli liczba chorych znów niebezpiecznie wzrośnie, obciążając tym samym znacznie brytyjską służbę zdrowia NHS, to na przełomie stycznia i lutego wprowadzenie kolejnego lockdownu typu circuit-breaker może się okazać nieuniknione. I to pomimo planowanego na przyszły tydzień (95 proc. szans) rozpoczęcia szczepień wśród personelu medycznego, domach pomocy społecznej i wśród osób najbardziej narażonych.

- Prawdopodobnie w styczniu lub lutym potrzebny będzie kolejny circuit-breaker lockdown, ale realistycznie rzecz biorąc jest nadzieja, że do marca lub kwietnia zdecydowana większość osób starszych, mieszkańców domów opieki społecznej i osób z ciężkimi chorobami zostanie zaszczepiona. Dopiero wtedy możemy popracować nad dalszą immunizacją, którą większość populacji powinna zostać objęta przed następną zimą. Życie nigdy nie będzie już takie samo, jak przed Covidem-19, ale będzie o wiele lepsze niż teraz – podsumował profesor Liam Smeeth.