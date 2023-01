Eksperci RAC niezadowoleni: „Obniżki cen paliw w grudniu powinny być dużo wyższe” - informują

Średnia cena litra benzyny w Wielkiej Brytanii spadła w zeszłym miesiącu o 8,4 p - do 151,1 pensa. Ale eksperci RAC informują, że obniżki cen paliw w grudniu powinny być znacznie wyższe.

W grudniu stacje benzynowe zanotowały spadki cen. Ale czy wystarczające?

Średnia cena benzyny w Wielkiej Brytanii spadła w zeszłym miesiącu o 8,4 p za litr do 151,1 p, natomiast średnia cena oleju napędowego spadła o 9,4 p za litr do 174,0 p. Grudniowe obniżki nastąpiły po obniżkach listopadowych, gdzie średnie ceny paliw zmniejszyły się o około 6 p za litr. Jednak wielu ekspertów na Wyspach wcale nie jest zadowolonych z wysokości spadków cen i twierdzi, że powinny one być znacznie wyższe. Analitycy RAC są zdania, że obniżki cen hurtowych z końcem zeszłego roku powinny były wymusić obniżki na stacjach benzynowych za litr benzyny i oleju napędowego rzędu odpowiednio 11 p i 14 p. Takie obniżki pozwoliłyby zresztą stacjom utrzymać marżę w wysokości 10 p na litrze, czyli o 3 p więcej niż wynosi długoterminowa średnia.





RAC zauważył ponadto, że stacje paliw Costco, z których mogą korzystać wyłącznie członkowie sieci detalicznej, liczą sobie średnio 137,3 p za litr benzyny i 158,4 p za litr oleju napędowego.

Grudzień był dobrym miesiącem,ale tylko pozornie?

Eksperci zwracają uwagę, że choć ceny przy dystrybutorach pozwoliły kierowcom nieco odsapnąć, to tak naprawdę uśpiły ich czujność, ponieważ w rzeczywistości powinny one były być znacznie niższe. - Na pierwszy rzut oka wygląda na to, że grudzień był dobrym miesiącem dla kierowców, z obniżkami przy dystrybutorach rzędu 9 pensów, w dodatku do listopadowych obniżek rzędu 6 pensów, ale nie ma wątpliwości, że spadek [cen] powinien być znacznie wyższy, biorąc pod uwagę, jak bardzo spadły ceny hurtowe. Od tygodni wzywamy cztery duże supermarkety, aby znacznie obniżyły ceny, aby zapewnić kierowcom bardziej sprawiedliwe warunki, gdy tankują, więc choć obniżyły one ceny łącznie o ponad 10 pensów za litr w grudniu, to wciąż są daleko od miejsca, w którym być powinny, biorąc pod uwagę skalę spadku cen hurtowych – informuje rzecznik RAC ds. paliw Simon Williams.

W sprawie cen paliw interweniuje minister

Wysokie ceny paliw na Wyspach skłoniły do interwencji nawet Ministra ds. biznesu Granta Shappsa, który 22 grudnia napisał do sprzedawców paliw, by ci „upewnili się, że oszczędności zostaną przeniesione na konsumentów”. Zabranie głosu w tej sprawie przez ministra, w sytuacji, gdy ceny paliw w okresie świąteczno-noworocznym osiągnęły rekordowy poziom, zostały pozytywnie przyjęte przez ekspertów. - Mamy nadzieję, że interwencja Ministra ds. biznesu tuż przed Bożym Narodzeniem wywrze większą presję na większych detalistów, aby postąpili właściwie – zaznaczył Simon Williams. Wiemy już też, że supermarket Morrisons uruchomił niedawno promocję umożliwiającą klientom zaoszczędzenie 5 pensów na litrze paliwa przy założeniu, że wydadzą £35 w sklepie.

Spadają nie tylko hurtowe ceny paliw

Poza hurtowymi cenami paliw, na rynkach spadają także hurtowe ceny gazu. Za sprawą łagodnej pogody i co za tym idzie ograniczonego popytu na gaz do ogrzewania, z początkiem stycznia ceny gazu w Europie spadły o 4,3 proc. I choć eksperci mówią, że raczej nie powinniśmy się spodziewać rekordowych spadków, to możemy liczyć na to, że będzie nieco taniej.

Obecnie za gaz płacimy tyle, ile w połowie lutego 2022 roku, czyli jeszcze sprzed agresji Rosji na Ukrainę. Eksperci zwracają uwagę na fakt, że długoterminowe ceny nadal są wyższe o trzy lub cztery razy w porównaniu do okresu sprzed kryzysu energetycznego, ale mamy coraz więcej powodów do optymistycznego patrzenia w przyszłość. Dziennikarze „The Guardian” podali, że europejskie ceny gazu spadły we wtorek 3 stycznia o 4,3 proc. do 73,7 euro za megawatogodzinę, czyli znacznie poniżej cen przekraczających 300 euro za megawatogodzinę notowanych zeszłej jesieni. Eksperci informują, że możemy liczyć na spadki rachunków za gaz przy założeniu, że spadki hurtowe utrzymają się w dłuższym okresie, a inne czynniki, takie jak na przykład nagły atak zimna, nie spowodują ponownego wzrostu cen. Jednak z uwagi na to, że dostawcy energii zwykle kupują gaz i energię elektryczną z wyprzedzeniem (co pozwala im ustalić część kosztów), to spadki cen hurtowych nie przełożą się na nasze rachunki w trybie natychmiastowym. Istnieje kilka cen gazu w zależności od tego, kiedy ma być dostarczony – a ceny na koniec tego roku są teraz wyższe niż koszty krótkoterminowe.

- Hurtowe ceny gazu w Europie są tańsze niż przed wybuchem wojny, ale Rosja zaczęła obniżać ceny gazu do Europy w drugiej połowie 2021 r. Powinniśmy być ostrożni w rozmowach o obniżeniu cen gazu do normalnego poziomu, ponieważ są one nadal wyjątkowo wysokie – mówi Tom Marzec-Manser, analityk ds. gazu w firmie doradztwa energetycznego ICIS.





