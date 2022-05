Eksperci ostrzegają: W najbliższym czasie w UK wzrośnie różnica w wynagrodzeniach między szefami a pracownikami

Fot. Getty

Eksperci nie mają wątpliwości – w najbliższym czasie różnica między płacami dyrektorów firm a szeregowymi pracownikami znacznie się powiększy. Różnica ta będzie szczególnie zauważalna w sektorze handlu detalicznego, a nieco mniej w mediach i usługach finansowych.

Z danych zgromadzonych przez ośrodek analityczny High Pay Center wynika, że zeszłoroczne cięcia wynagrodzeń dla kadry kierowniczej doprowadziły do spadku mediany różnicy płac między szefami spółek FTSE 350 a szeregowymi pracownikami. Ale w nadchodzących miesiącach analitycy prognozują zwiększenie się tej mediany, i o ile różnice w płacach nie będą może aż tak rażące w sektorach mediów i usług finansowych, to będą one wyraźne chociażby w sektorze handlu detalicznego. Dyrektor High Pay Centre Luke Hildyard powiedział, że firmy w trakcie pandemii wykazały się „pewną wrażliwością na potrzebę sprawiedliwego traktowania pracowników i zmniejszania ogromnych nierówności płacowych”. Ale Hildyard wyraził jednocześnie obawę, że po ustąpieniu „sytuacji kryzysowej związanej z Covid-19” „duch solidarności może zaniknąć”. – W związku z fatalnymi perspektywami dla gospodarki Wielkiej Brytanii, sposób, w jaki dzielimy się istniejącymi zasobami, będzie nabierał coraz większego znaczenia” - dodał.

Czy pracodawcy w UK będą sprawiedliwie wynagradzać pracowników?

Gospodarstwa domowe borykają się obecnie z gwałtownie rosnącymi kosztami życia, a ceny żywności, paliw i energii mocno odbijają się na domowych budżetach. Ceny rosły jeszcze przed wybuchem wojny w Ukrainie, po otwarciu się gospodarek po pandemii Covid-19, ale konflikt na wschodzie Europy doprowadził do dalszych wzrostów, za którymi płace zupełnie nie nadążają. Inflacja w Wielkiej Brytanii podskoczyła do 9% w kwietniu rdr, z 7% w marcu rdr. Luke Hildyard zaznacza zatem, że najwięksi pracodawcy w UK mają „kluczową rolę do odegrania w zakresie równoważenia wynagrodzeń swoich pracowników, tak aby osoby o wysokich, średnich i niskich zarobkach były opłacane sprawiedliwie i proporcjonalnie”.