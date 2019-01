Eksperci ostrzegają: Nie ujawniajcie PIN-ów do kart płatniczych i innych haseł nawet swoim najbliższym!

Fot. Getty

Minęły już czasy, gdy PIN-y do kart płatniczych i inne hasła nagminnie zapisywaliśmy na kartce i wsadzaliśmy do portfela. Ale eksperci nadal ostrzegają nas przed nieodpowiedzialnym traktowaniem wrażliwych danych – teraz uczulają nas, byśmy nie ujawniali tych danych nawet osobom najbliższym.

Z sondażu przeprowadzonego przez Cyber Discovery wynika, że blisko połowa młodych ludzi ujawnia PIN-y do kart płatniczych swoim partnerom. 57 proc. ankietowanych przyznało także, że ufa w tym względzie swojej rodzinie i przyjaciołom (jest to liczba zbliżona do liczby ludzi, którzy ufają swojemu bankowi).

Eksperci Cyber Discovery ostrzegają jednak, że ujawnianie haseł do swoich kont lub kart płatniczych partnerom, członkom najbliższej rodziny czy przyjaciołom może nieść za sobą poważne konsekwencje. Nawet bowiem w tym względzie nasze zaufanie powinno być ograniczone, ponieważ nigdy nie możemy być pewni, czy nasze stosunki z bliskimi nie ulegną pogorszeniu.

- Młodzi ludzie są uczeni od małego, że 'obcy stanowią niebezpieczeństwo', ale często jest tak, że koncentrując się zbytnio na 'wrogach', w kontekście bezpieczeństwa w sieci zapominamy o naszych przyjaciołach i partnerach. A przecież przyjaźnie i związki zmieniają się nieustannie przez całe życie. Natomiast związki, w które wchodzimy bardzo wcześnie, są szczególnie narażone na dramatyczne rozstania i załamania – mówi James Lyne, twórca Cyber Discovery. - Musimy uczulać młodych ludzi na to, jak ważna jest ochrona swoich wrażliwych danych i przestrzegać ich przed 'ponowną transmisją danych'. Tylko w ten sposób będą oni lepiej chronieni w dalszym życiu – dodaje.

