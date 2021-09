Eksperci ostrzegają: Linie lotnicze podają pasażerom nieprawidłowe informacje o testach w kierunku Covid-19

Fot. Getty

Eksperci organizacji Which? sprawdzili, jakich informacji przedstawiciele pięciu popularnych linii lotniczych udzielają pasażerom udającym się w zagraniczną podróż odnośnie testów na Covid-19. Okazało się, że tylko nieliczni pracownicy lotniczych call centers dobrze orientowali się w wytycznych, co oznacza, że większość pasażerów, po zasięgnięciu stosownych informacji, wciąż jest narażona na to, że na pokład samolotu nie zostanie wpuszczona.

Pracownicy organizacji konsumenckiej Which? podszyli się pod klientów pięciu głównych linii lotniczych w UK – British Airways, EasyJet, Jet2, Ryanair i Tui, i zadzwonili na odpowiednie infolinie, by dowiedzieć się, co dokładnie muszą zrobić, by bez przeszkód dotrzeć do Portugalii. Niestety, większość uzyskanych przez nich odpowiedzi nie była wystarczająco jasna, spójna i dokładna, i nie dawała gwarancji nie tylko wejścia na pokład samolotu, ale także wjazdu do kraju wybranego na wakacyjny odpoczynek. Pracownicy Which? uzyskali co prawda informację, że to na pasażerach spoczywa obowiązek wykonania odpowiednich testów i ustalenia zasad dotyczących wejścia na pokład samolotu oraz wjazdu do danego kraju, ale nieprawidłowe lub sprzeczne w tym względzie informacje otrzymali aż w siedmiu na 15 połączeń.

Zobacz też: Brytyjski rząd ma znieść system sygnalizacji świetlnej - co go zastąpi?

I tak na przykład w dwóch połączeniach z BA i dwóch z Tui pracownicy call centers przekazali takie informacje, które spowodowały, że pasażerowie nie zostaliby wpuszczeni na pokład samolotu (mówiąc choćby, że przed lotem nie jest wymagane zrobienie testu lub że zwolnione z jego wykonania są dzieci do lat 12, a nie dwóch). Z kolei aż sześciu pracowników linii lotniczych nigdy nie słyszało o testach przepływu bocznego, szeroko dystrybuowanych przez UK do wykonania domowych testów na Covid. I tylko dwóch pracowników – jeden z Jet2 i jeden z Tui – było w stanie poprawnie odpowiedzieć na wszystkie pytania Which? dotyczące zagranicznych podróży.

Loty za granicę – gdzie sprawdzać informacje? Po przeprowadzonym badaniu eksperci Which? apelują do pasażerów, by stosownych informacji szukali nie bezpośrednio u linii lotniczych (których pracownicy, jak widać, mocno mijają się z prawdą), ale na stronie internetowej Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO). - Kiedy linie lotnicze są odpowiedzialne za podjęcie decyzji, czy pasażer może wejść na pokład, czy nie, to ważne jest, aby ich personel dokładnie rozumiał wszelkie zasady. W przeciwnym razie pasażerowie, którzy zastosują się do niewłaściwych porad, mogą to dotkliwie odczuć w portfelu – zaznaczył Rory Boland z Which?