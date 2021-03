Eksperci: Jesienią w UK należy się spodziewać kolejnej fali epidemii! I to pomimo szeroko zakrojonego programu szczepień

Fot. Getty

Mimo idącego pełną parą programu szczepień przeciwko COVID-19 na Wyspch, doradcy rządu ds. medycznych nie mają dla nas dobrych wieści. Wielu renomowanych ekspertów twierdzi, że jesienią czeka nas w UK kolejna fala epidemii – może nieco mniejsza, od tych poprzednich, ale wciąż dotkliwa.

Program szczepień w Wielkiej Brytanii jest realizowany błyskawicznie, a wielu ludzi – zwłaszcza starszych i schorowanych, nabywa odporność na koronawirusa. Ale naukowcy ostrzegają przed nadmiernym optymizmem, ponieważ, jak zaznaczył właśnie Sir Ian Diamond, „musimy uznać, że wirus szybko nas nie opuści”. Szef Office for National Statistics ONS zaznaczył także w najnowszym wywiadzie w programie „The Andrew Marr Show” na antenie BBC One, że jesienią musimy się spodziewać kolejnej fali epidemii. - Istnieje wiele różnic na poziomie regionalnym – w Londynie na przykład 30 proc. mieszkańców ma już przeciwciała, a na południowym zachodzie jest ich tylko 16 proc., więc musimy również i to mieć na uwadze – zaznaczył Diamond.

Jest za wcześnie, by znieść wszystkie ograniczenia

Słowa Iana Diamonda nadeszły po tym, jak w sprawie wypowiedział się także profesor Chris Whitty i Sir Patrick Vallance. Chris Whitty zalecił spowolnienie luzowania obostrzeń, ostrzegając, że mieszkańcy Wysp ryzykują kolejny wzrostem zakażeń z końcem lata i wczesną jesienią. - Wszystkie modele pokazują, że będzie dalszy wzrost zakażeń, zwłaszcza pośród ludzi, którzy albo nie zostali zaszczepieni, albo u których szczepionka nie zadziałała – zaznaczył Whitty. A Sir Patrick Vallance stwierdził: - Wszystko wskazuje na to, że idziemy we właściwym kierunku, ale myślę, że nikt nie może powiedzieć z całą pewnością, że to się skończyło. Na pewno jeszcze nie wyszliśmy z lasu, nawet w przypadku obecnej fali”.