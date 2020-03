Eksperci alarmują: Zjadliwy wirus Covid-19 może się utrzymać na ekranie telefonu nawet DO TYGODNIA! Ale można temu zapobiec

Koronawirus może się utrzymać na ekranie telefonu nawet do tygodnia!

Telefony to źródła zarazków - ostrzegają eksperci

Fot. Getty

Eksperci od ponad dwóch miesięcy głowią się nad zjadliwością nowego koronawirusa i nad jego szybkim rozprzestrzenianiem się po całym świecie. Wiadomo już jednak, że wirus Covid-19 może się utrzymać nawet do tygodnia na ekranie smartfona, co oznacza, że powinniśmy nasze telefony regularnie dezynfekować.

Nie ma dnia, żeby lekarze i dziennikarze nie informowali ludzi o środkach zapobiegających rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Wśród najbardziej oczywistych jest częste i dokładne mycie rąk (ok. 20 sekund), unikanie dużych zbiorowisk ludzkich, niedotykanie twarzy rękami i kichanie/kaszlenie w zgięcie łokcia. Tymczasem niektórzy lekarze zwrócili uteż wagę na fakt, że samo mycie rąk nie ochroni nas przed zakażeniem wirusami (czy to wirusem Covid-19, czy też innymi popularnymi wirusami, np. grypy typu A), jeśli nie będziemy odpowiednio dbać o swoje telefony.

Szacuje się, że każdego dnia człowiek dotyka swojego telefonu nawet ponad 2000 razy, w tym korzysta z niego ok. 100 razy. A ponieważ nie myjemy rąk przed każdym użyciem telefonu, to smartfony stają się przysłowiową „szalką Petriego”, czyli... zbiorowiskiem wszelkich zarazków. Jeśli zatem, jak wskazują eksperci, mamy zminimalizować ryzyko zarażenia się koronawirusem, to powinniśmy nie tylko myć dokładnie ręce, ale też dezynfekować nasze telefony przynajmniej dwa razy dziennie przy użyciu preparatu zawierającego alkohol.

- Możesz myć ręce, ale jeśli zaczniesz dotykać ekranu smartfona, a następnie dotkniesz twarzy, to jest to potencjalna droga infekcji – mówi profesor William Keevil z Uniwersytetu w Southampton. Z kolei profesor Peter Hall z Uniwersytetu w Waterloo dodaje: - Smartfony to szalki Petriego – ludzie powinni czyścić telefony w porze lunchu i później jeszcze w porze kolacji.



