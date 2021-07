Ekonomiści nie mają wątpliwości: Zwolnienie z opłaty skarbowej Stamp Duty Land Tax to błędna decyzja Rishiego Sunaka!

Fot. Getty

Tymczasowe zwolnienie z opłaty skarbowej Stamp Duty Land Tax przy zakupie nieruchomości, ogłoszone w pierwszych miesiącach epidemii koronawirusa przez kanclerza Rishiego Sunaka, zrobiło więcej złego, niż dobrego – twierdzą ekonomiści. Na skutek doraźnego anulowania podatku, ceny domów w UK poszybowały w górę.

Rishi Sunak zdecydował się na wprowadzenie zwolnienia z opłaty skarbowej Stamp Duty Land Tax przy zakupie nieruchomości do wartości £500 000, aby zapobiec stagnacji na rynku mieszkaniowym. Krótkoterminowa zmiana reżimu podatkowego w związku z zakupem nieruchomości, polegająca na podniesieniu progów Stamp Duty Land Tax, miała zachęcić potencjalnych kupców do zakupu nieruchomości w niepewnym okresie epidemii. Podniesienie progów SDLT miało też przyczynić się do szybszego powrotu rynku nieruchomości do poziomu sprzed ogłoszenia lockdownu, po drastycznym spadku ilości transakcji kupna – sprzedaży nieruchomości w pierwszych miesiącach pandemii.

Zwolnienie z opłaty skarbowej Stamp Duty Land Tax – na czym polegało?

W pierwszym okresie, trwającym do czerwca tego roku, zwolnienie z podatku SDLT objęło nieruchomości do wartości £500 000. W okresie między 1 lipca a 30 września 2021 r. progi Stamp Duty Land Tax zostały nieco obniżone – do wartości £250 000 (First Time Buyers nie zapłacą podatku od zakupu nieruchomości o wartości £300 000). Natomiast od 1 października 2021 r. opłata skarbowa Stamp Duty Land Tax powróci do poziomu z 8 lipca 2020 r., czyli od daty, gdy wprowadzone zostały pierwsze zmiany obniżające zobowiązanie podatkowe SDLT.

Podwyżka progów Stamp Duty Land Tax podwyższyło ceny nieruchomości

Niestety, jak dosyć zgodnie przyznają ekonomiści, zwolnienie z opłaty skarbowej Stamp Duty Land Tax zostało wykorzystane przez właścicieli nieruchomości do podwyższenia ich ceny. Bo choć decyzja kanclerza skarbu rzeczywiście pozwoliła na jako takie wyjście ze stagnacji na rynku mieszkaniowym, to doprowadziła ona też w ciągu roku do podwyższenia cen domów i mieszkań aż o 10 proc.! W maju 2020 r. średnia cena nieruchomości mieszkalnej wynosiła £232 000, natomiast w maju 2021 r. - już £255 000! Kupcy nieruchomości niewiele zatem zyskali na zwolnieniu z opłaty SDLT, natomiast stracił na tym bardzo budżet państwa.