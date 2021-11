Ekolodzy blokują centra dystrybucyjne Amazona! Protestują w Black Friday przeciwko eksploatacji przez giganta ludzi i planety

Fot. Twitter

Ekolodzy z Extinction Rebellion i Animal Rebellion przystąpili do szeroko zakrojonej akcji protestacyjnej przeciwko Amazonowi. Aktywiści zablokowali drogi dojazdowe do centrów dystrybucyjnych w UK i w niektórych krajach kontynentu, w proteście przeciwko eksploatowaniu przez giganta ludzi, zwierząt i planety.

Dziś, w dniu konsumpcyjnego święta – Black Friday, ekolodzy z Extinction Rebellion i Animal Rebellion przystąpili do masowych protestów pod centrami logistycznymi Amazona. Aktywiści zablokowali drogi dojazdowe do magazynów Amazona zarówno w UK, jak i w Niemczech i Holandii. Postulaty osób protestujących są różnorodne – jedni oskarżają Amazon o wyzysk ludzi, a inni dodatkowo o nadmierne eksploatowanie planety. Aktywiści głośno przyznają, że gigant handlu internetowego „wyzyskuje pracowników, szerzy marnotrawstwo i sieje zniszczenie ekologiczne”.

Dane pokazują, że choć ogólnie emisja dwutlenku węgla spadła o 16 proc. z powodu wprowadzanych w trakcie pandemii lockdownów, to emisja dwutlenku węgla przez Amazon wzrosła w tym samym czasie o 19 proc. I choć szefowie Amazona obiecali osiągnąć zerową emisję netto do 2040 r., to aktywiści w to nie wierzą, ponieważ gigant nie przedstawił dotychczas, jak chce to osiągnąć.

