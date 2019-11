EKO Święta Bożego Narodzenia w UK? Aktywiści i brytyjscy celebryci apelują o pakowanie prezentów w szaliki

Fot. Getty

Temat ekologii ma szansę zdominować tegoroczne Święta Bożego Narodzenia w UK. Wielkie sklepy zapowiadają wyeliminowanie plastiku tam, gdzie tylko można, a ekologiczni aktywiści i gwiazdy brytyjskiego show-biznesu wzywają do wynajmowania bożonarodzeniowych drzewek i pakowania prezentów w szaliki, a nie w ozdobny papier jednorazowego użytku.

Ekolodzy i wielu brytyjskich celebrytów, którym leży na sercu dobro naszej planety, zaapelowali do mieszkańców Wielkiej Brytanii o zorganizowanie „zielonych świąt” zamiast „białych świąt”. Chodzi o to, by w trakcie tegorocznych Świąt Bożego Narodzenia zużyć jak najmniej niepotrzebnego plastiku, a także by wynająć świąteczne drzewko, zamiast je kupować, a potem wyrzucać. A media przypominają, pomne postulatów przedstawianych w ostatnim roku przez aktywistów spod znaku Extinction Rebellion, że każdego roku na wysypisku śmieci ląduje po świętach nawet 7 mln drzewek, przyczyniając się do wytworzenia nawet 100 000 ton gazów cieplarnianych.

Do zorganizowania EKO Świąt Bożego Narodzenia wezwała także mieszkańców UK Emma Thompson – znana brytyjska aktorka i dwukrotna zdobywczyni Oscara. Na łamach ITV aktorka wyznała: - W tym roku będziemy mieli zrównoważone Święta Bożego Narodzenia. Żadnych prezentów, ponieważ mamy wszystko, a niektórzy z nas mają zdecydowanie za dużo.

W akcję „zielonych świąt” zaangażowała się już brytyjska sieć domów towarowych John Lewis's, która zapowiedziała m.in. wyeliminowanie plastikowych zabawek z popularnych na Wyspach Christmas crackers, czyli kartonowych rolek zawierających niespodziankę i zapakowanych w kolorowy papier w sposób przypominający duży cukierek. Z kolei sieć luksusowych domów towarowych Selfridges zapowiedziała, że zrezygnuje z plastikowych opakowań na rzecz opakowań papierowych, kartonowych oraz ekologicznych opakowań wykonanych z celulozy.

