Egzaminy LanguageCert SELT: Do pracy, do studiów, do mieszkania a nawet aby przejść na emeryturę w Wielkiej Brytanii!

Urodzony w Iraku Adel Kamoona (63l.), emerytowany inżynier autostrad, który pracował zarówno w Iraku, jak i Dubaju, nie może się doczekać szczęśliwej emerytury w północno-wschodniej Anglii – teraz on i jego żona otrzymali bezterminowy urlop na pobyt w kraju.



Podróż Adela do Wielkiej Brytanii



Adel uzyskał egzamin LanguageCert International ESOL B1 SELT English, który umożliwia mu wykazanie znajomości języka angielskiego, w ramach ubiegania się o wizę na obywatelstwo brytyjskie.



Wyemigrował do Wielkiej Brytanii, aby dołączyć do swojej żony, która już była członkiem Royal College of Radiologists i pracowała jako konsultant szpitalny w Sunderland Royal Hospital. Obecnie oboje mieszkają w Waszyngtonie, niedaleko Sunderland w Tyne and Wear.



Adel i jego żona również chcieli być bliżej swoich braci, którzy już mieszkają i pracują jako lekarze w Wielkiej Brytanii, oraz ich rodzin.



Chociaż jego językiem ojczystym jest arabski, Adel studiował inżynierię zarówno w języku arabskim, jak i angielskim, pisząc swoją pracę magisterską po angielsku w połowie lat 80. XX wieku.



Szukając odpowiedniego testu z języka angielskiego w ramach wniosku o wizę osiedleńczą, skonsultował się z centrum językowym w Newcastle, które potwierdziło, że test LanguageCert został zatwierdzony przez UK Visas and Immigration oraz z centrum egzaminacyjnym w Leeds.



Dowiedział się również, że egzaminy LanguageCert SELT są zbiorem zatwierdzonych przez brytyjskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, urzędowych egzaminów zgodnych ze wspólnym europejskim systemem odniesienia (CEFR) dla brytyjskich wiz i imigracji (UKVI) na całym świecie, obejmującym wszystkie wymogi wizowe dotyczące życia, pracy lub studiowania w Wielkiej Brytanii.

Szczęśliwe życie Adela

Biorąc udział w teście B1 w lutym 2021, Adel powiedział:



- Naszym marzeniem było zamieszkać w Wielkiej Brytanii – mieć lepszy standard życia, lepsze życie i ostatecznie móc pozostać i ubiegać się o obywatelstwo.



Po pomyślnym wyniku testu z języka angielskiego Adel mógł ubiegać się o wizę osiedleńczą, która została przyznana trzy tygodnie później, w marcu 2021 r. Teraz zarówno on, jak i jego żona mogą ubiegać się o obywatelstwo brytyjskie od marca 2022 r. – i mogą wykorzystać również swój język angielski (B1 wynik testu).



Cieszę się moim prawem do emerytury i możliwością zajęcia się moim hobby w wymarzonym środowisku. Jesteśmy blisko naszej rodziny, mamy też bardzo dobrych sąsiadów. Brytyjczycy są tacy mili i przyjaźni!



--- Więcej informacji na temat egzaminów LanguageCert SELT