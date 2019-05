Edyta Jungowska i Piotr Fronczewski czytają dzieciom w Anglii

Jak to możliwe? Gdzie i kiedy? To bardzo proste – nawet już dzisiaj i to u Was w domu. Wydawnictwo Jung-off-ska specjalnie na Dzień Dziecka przygotowało dla małych czytelników Polish Express specjalny prezent - kultowe audiobooki Astrid Lindgren i Ericha Kästnera w interpretacji wspaniałych polskich aktorów, Edyty Jungowskiej i Piotra Fronczewskiego. Elektroniczne wersje znakomitych powieści do słuchania dostępne będą wyłącznie dla Państwa w specjalnej promocji.

20% taniej dla pierwszych 100 osób! Pliki mp3 z powieściami dla dzieci

Pierwsze 100 osób, które wejdą na stronę www.jungoffska.pl i zakupią nasze audiobooki w formie plików mp3 otrzyma specjalny rabat w wysokości 20%. Wystarczy przy zakupie wpisać w zamówienia następujący kod: Polonia.

Dlaczego warto słuchać audiobooków?

Audiobooki Wydawnictwa Jung-off-ska od lat plasują się w czołówce bestsellerów wśród powieści dla dzieci w wersji audio. Przybliżają klasykę literatury dziecięcej w najlepszych aktorskich interpretacjach.

Kontakt dzieci z dobrą literaturą to nie tylko wspaniała forma spędzania wolnego czasu, ale też gwarancja dobrego rozwoju emocjonalnego dziecka.

Badania wskazują, że słuchanie audiobooków pobudza dziecięcą wyobraźnię i pozytywnie stymuluje mózg małego słuchacza. Poszerza też jego słownictwo oraz rozwija pamięć i koncentrację.

Audiobooki mogą także odegrać ważną rolę w harmonijnym rozwoju dzieci dwujęzycznych.

Dzięki audiobookom mały słuchacz może poszerzyć swą kreatywność językową i łatwość wypowiadania się.

Audiobooki wspierają prawidłowy rozwój językowy poprzez używanie bogatego słownictwa. Umożliwiają obcowanie z poprawną wymową i melodyką języka oraz właściwą artykulacją, akcentowaniem i rytmem.



Dzień Dziecka jest dobrym dniem na mały prezent, a nasze audiobooki idealnym połączeniem przyjemnego z pożytecznym. Czyż nie to stanowi o wyborze najlepszego suweniru dla naszych najmłodszych?

Czekamy więc z niecierpliwością na chwilę, kiedy będziemy mogli zagościć w Waszych domach.

Wybrane audiobooki z powieściami dla dzieci w interpretacji Edyty Jungowskiej

Przygody detektywa Blomkvista

Zestaw trzech płyt CD w formacie mp3 zawierający następujące powieści o 12-letnim detektywie: Detektyw Blomkvist, Detektyw Blomkvist i Rasmus rycerz Białej Róży oraz Detektyw Blomkvist żyje niebezpiecznie. Ponad 16 godzin z dreszczykiem i humorem!

Chcesz dowiedzieć się więcej? Kliknij tutaj!

Dzieci z Bullerbyn

To jedna z najsłynniejszych książek świata. Opowiada o grupie kilkorga dzieci żyjących w małej wiosce o nazwie Bullerbyn. Pomimo tego, że nie ma w niej ani jednego komputera, to żadne z nich ani przez chwilę się nie nudzi. Tak jak słuchacze tej powieści.

Chcesz dowiedzieć się więcej? – kliknij tutaj!

Pippi Pończoszanka

Pippi to zdecydowanie najpopularniejsza bohaterka powieści Astrid Lindgren, a zarazem najbardziej niezwykła. Śpi z głową pod kołdrą i nogami na poduszce. Tłucze talerze zamiast je zmywać i nie zna tabliczki mnożenia, ale potrafi podnieść konia i wszystko poświęci dla swoich przyjaciół.

Chcesz dowiedzieć się więcej? – kliknij tutaj!

Braciszek i Karlsson z Dachu

Niezwykle wciągająca powieść o przyjaźni kilkuletniego, czasami nieco smutnego chłopca mieszkającego w Sztokholmie z niezwykłą postacią – fruwającym Karlssonem z Dachu. Wystarczy spotkać się z nim choćby na chwilę, aby zapomnieć co to nuda.

Chcesz dowiedzieć się więcej? – kliknij tutaj!

Emil ze Smalandii

Cicha i spokojna oraz nieco nudna mała wioska Lӧnneberga położona w malowniczej szwedzkiej Smalandii co jakiś czas wstrząsana jest psotami, których sprawca jest zawsze ten – kilkuletni Emil o twarzy aniołka.

Chcesz dowiedzieć się więcej? – kliknij tutaj!



Rasmus i włóczęga

Mały chłopiec mieszkający w domu dziecka codziennie marzy o tym, aby ktoś przyszedł i zabrał go z tego miejsca. Pewnego dnia postanawia zmienić swoje życie. Czy to mu się uda?

Chcesz dowiedzieć się więcej? – kliknij tutaj!

Dlaczego kąpiesz się w spodniach, wujku?

Przeżyj niesamowite przygody razem z szaloną pięcioosobową rodzinką, w której nikt się nigdy nie nudzi.

Chcesz dowiedzieć się więcej? – kliknij tutaj!

Lotta z ulicy Awanturników

Przygody i psoty trójki rodzeństwa, w któremu przewodzi najmłodsza, 4-letnia Lotta. To z ich powodu ulicę Garncarzy przemianowano na ulicę Awanturników.

Chcesz dowiedzieć się więcej? – kliknij tutaj!

Bracia Lwie Serce

Pełna fantastycznych przygód przejmująca opowieść o braterstwie, miłości i przyjaźni rozgrywająca się w baśniowej krainie Nangijali.

Chcesz dowiedzieć się więcej? – kliknij tutaj!

Zanurz się w pełen ciepła i humoru świat powieści Ericha Kӓstnera

Wybrane audiobooki z powieściami dla dzieci w interpretacji Piotra Fronczewskiego

Emil i detektywi

Seria mrożących krew w żyłach historii i zagadek kryminalnych, które pewnie nigdy nie zostałyby wyjaśnionie, gdyby nie zajął się nimi Emil.

Mania czy Ania

Niezwykła historia o dwóch dziewczynkach podobnych do siebie jak dwie krople wody, które spotykają się na letnich koloniach. Okazuje się, że podobieństwo nie jest przypadkowe. To początek pięknej historii.

Chcesz dowiedzieć się więcej? – kliknij tutaj!

Latająca klasa

Wciągająca opowieść o przygodach grupy chłopców z jednego internatu, a zarazem przypowieść o przyjaźni i konieczności pomagania sobie.

Chcesz dowiedzieć się więcej? – kliknij tutaj!

35 Maja

Zwariowana trójka – stryj Rabarbar, jego siostrzeniec Konrad oraz gadający koń na wrotkach Negro Kaballo, zabierają nas w pełną humoru podróż do krainy wyobraźni.

Chcesz dowiedzieć się więcej? – kliknij tutaj!

WSZYSTKIE AUDIOBOOKI DOSTĘPNE SĄ RÓWNIEŻ W FORMIE PLIKÓW MP3 DO ŚCIĄGNIĘCIA ZE STRONY INTERNETOWEJ:

www.jungowska.pl

e-mail: [email protected]

Chcesz dowiedzieć się więcej? – kliknij tutaj!

Jung-off-ska Edyta Jungowska Sp. Kom.

ul. Krypska 27

04-082 Warszawa, Polska

e-mail: [email protected]

www.jungoffska.pl