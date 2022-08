Edynburg został "oficjalnie" uznany najlepszym miastem na świecie w 2022 roku

Fot: Wikimedia Commons

Szkocka stolica została nazwana najpiękniejszym miastem na świecie przez magazyn Time Out. Nie była to jednak ot, tak arbitralna decyzja, lecz oparto ją na analizie opinii 20 tys. osób na całym świecie.

Jak czytamy na łamach strony Time Out, Edynburg został uznany za absolutnie najlepsze miasto na świecie, wyprzedzając Chicago w ramach rankingu Time Out Index. Czym jest rzeczony indeks? To coroczna ankieta zadowolenia przeprowadzana wśród tysięcy (tak, tysięcy) mieszkańców miast na całym świecie. Bierze się w niej pod uwagę w zasadzie wszystko. Stolica Szkocji uzyskała wysokie wyniki we wszystkich dziedzinach i wypadła wyjątkowo wysoko pod względem „łatwego wyrażenia tego, kim jesteś” (88 procent) – lepiej niż w zasadzie wszędzie indziej na świecie.

Edynburg uzyskał wynik 91 procent za „niebycie niegrzecznym” i 96 procent za „nie bycie nudnym”. Jest to dodatek do wyniku 89 procent za „niebycie stresującym”, w porównaniu z marnymi 52 procentami w Londynie. 95% to wynik, który wskazuje na to, że miasto jest zielone i piękne.

Wybrano "najlepsze miasto na świecie"

W całym rankingu sklasyfikowano 53 różne miasta. Inna szkocka metropolia, Glasgow, zajęła czwartą pozycje. 13. był Manchester, Londyn - 17, a Birmingham wylądowało na 22. W czołówce znalazło się również miejsce dla następujących miast: Amsterdamu, Pragi, Berlina, Kopenhagi, Madrytu, Rzymu. W rankingu próżno szukać miast polskich.

Szacunkowa liczba mieszkańców Edynburga w 2020 roku wynosiła 506 520 co czyni go siódmym co do wielkości miastem w Wielkiej Brytanii i drugim (po Glasgow) miastem Szkocji. Szkocka stolica, słynie z licznych dorocznych imprez i festiwali, z których najsłynniejszymi są Edinburgh International Festival, Fringe oraz Military Tattoo. Znakomita oferta kulturalna, doskonała gastronomia, "szkockość" na każdym kroku oraz Edinburgh Castle - czegóż chcieć więcej? No, może żeby pogoda była ciut lepsza...

Dlaczego Edynburg jest taki świetny?

Według konsula generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w marcu 2020 roku liczba Polaków zarejestrowanych w Edynburgu wynosiła ok. 20 tys., jak czytamy na Wikipedii. Biorąc pod uwagę, że nie wszyscy Polacy rejestrują się w urzędach, prawdziwa liczba może być jednak nawet 2 razy większa.

Dzielnicą o największym zagęszczeniu Polonii (szczególnie przybyłej do Szkocji po wstąpieniu Polski do UE w 2004) jest Leith. Od końca 2008 Polaków w Edynburgu ubywa, a pozostający często wybierają inne niż Leith miejsce zamieszkania. Wciąż jednak działa wiele polskich sklepów oraz biura udzielające pomocy prawnej.

