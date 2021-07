Edynburg zalany - ZOBACZ, jak ucierpiała szkocka stolica w wyniku wczorajszej ulewy [WIDEO]

Fot/grafiki: Twitter @edinspotlight, @BRPoller, @eoinplant

Stolica Szkocji mocno ucierpiała w wyniku intensywnych opadów deszczu, które dotknęły północną część Wielkiej Brytanii. W niedzielę niektóre części Edynburga uległy podtopieniom, a wiele ulic zostało całkowicie zalanych.

Potężna burza z piorunami nawiedziła Edynburg wczoraj, w niedzielę, 4 lipca 2021 roku, w godzinach popołudniowych. Ulewne deszcze spowodowały gwałtowne powodzie, w wyniku których doszło do lokalnych podtopień. Niektóre z edynburskich ulic, jak choćby słynna Princes Street, zamieniły się w rwące rzeki. Woda dostawała się wszędzie - do domów, do pubów, a także do nowego centrum handlowego. St James Quarter zostało otwarte w zeszłym miesiącu, 24 czerwca 2021 roku i jeszcze nie zdążyło się na dobre rozkręcić, a teraz będzie musiało się zmagać z niszczącymi skutkami działania wody.

"Na zdjęciach zrobionych w nowym centrum handlowym widać, jak woda przecieka przez dach, zalewając kilka pięter niżej [...], kiedy miasto ogarnęła burza. Widać, że pracownicy centrum wycierają kałuże wody w kilku sklepach" - czytamy w relacji "The Evening News".

W mediach społecznościowych znajdziemy mnóstwo zdjęć dokumentujących wczorajsze, niszczące działanie żywiołu. Szczególnie wymowne jest to, na którym widzimy, jak przystanek autobusowy na Roseburn Terrace zostaje dosłownie zalany przez rwący potok deszczówki, a osoby na nim czekające desperacko próbują znaleźć schronienie:

Woda zalała ulice, domy puby, a także nowe centrum handlowe

O czym jeszcze warto wspomnieć? Szczególnie mocno ucierpiała obwodnica A720. ScotRail poinformowało o "powodzi" między Haymarket i Edinburgh Waverley. Pociągi między Helensburgh a Edynburgiem kursowały tylko między Helensburgh a Bathgate. Queensferry Road, jedna z kluczowych tras w mieście, została całkowicie zablokowana, ponieważ podczas burzy jeden z samochód... został przewrócony na bok!

Co gorsza, prognozy Met Office nie zapowiadają polepszenia pogody. W całym kraju można spodziewać się burz oraz opadów deszczu, żółte alerty pogodowe związane obowiązywały do północy 4 lipca. Jeszcze dziś spodziewane są ulewy w dużej części północnej Anglii, a deszczu i grady można spodziewać się w niektórych częściach południowych regionów wyspy.