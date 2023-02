Edukacja w Anglii — interaktywna mapa ujawnia szkoły podstawowe ocenione najniżej przez Ofsted

Jaki jest poziom nauczania w szkołach podstawowych zlokalizowanych na terenie Anglii? Na specjalnej interaktywnej mapie możesz sprawdzić, jak została oceniona placówka edukacyjna, do której chodzi twoje dziecko i czy jest jedną ze 130 szkół, które Ofsted uznało za niespełniającą wymagań.

Obecnie w Anglii jest aż 130 szkół podstawowych, które Ofsted oceniło bardzo słabo w swojej skali. Każdego tygodnia pracownicy organu, który dba o odpowiedni poziom edukacji na Wyspie, przeprowadzają setki wizyt kontrolnych, aby upewnić się, że angielskie szkoły trzymają się wyznaczonych standardów. Jak podaje portal „Metro”, inspektorzy Ofsted oceniają daną instytucję pod kątem jakości kształcenia, aspektów związanych z wychowaniem, a także rozwoju osobistego oraz poziomu zarządzania daną placówką. Oceny wystawiane szkołom utrzymane są w czterostopniowej skali. Najlepsze placówki oceniane są na „Grade 1” (ocena wybitna), a następnie mamy „Grade 2” (ocena dobra), „Grade 3” (szkoła wymaga poprawy) i wreszcie „Grade 4” (ocena niedostateczna). Szkoły otrzymują również ogólną ocenę efektywności przy użyciu tej samej skali.





Zestawienie najgorszych szkół podstawowych w Anglii

Jak wygląda jakość angielskiej edukacji na dzień 3 maja 2022 roku? Jak przekazują media na Wyspie w tym okresie aż 97 szkół podstawowych otrzymała najniższą oceną w skali ustalonej przez Ofsted. Wyraźnie to zaznaczmy, otrzymanie noty 4 oznacza, że dana placówka nie spełnia wymagań stawianych przez organ nadzorującego edukację.

Warto w tym miejscu wsłuchać się w argumenty drugiej strony, a konkretnie środowiska szkolnego i nauczycielskiego. Według wielu dyrektorów szkół, a także największego związku zawodowego nauczycieli w Wielkiej Brytanii, należy zaprzestać tworzenia takich zestawień, a oceny wystawiane przez Ofsted są niemiarodajne.

Sprawdź, czy placówka, do której uczęszcza twoje dziecko jest na tej liście

Pomimo tego, jak pomocne mogą być te oceny dla rodziców, wielu dyrektorów szkół, a także największy związek zawodowy nauczycieli w Wielkiej Brytanii, wezwało do ich zaprzestania. „Jeszcze w zeszłym miesiącu Ofsted został poddany kontroli za degradację czterech na pięć »wyróżniających się« szkół – z czego ponad jedna piąta przeskoczyła »dobrą« ocenę i spadła aż po »wymaga poprawy« (17%) lub jeszcze niżej (4%)” - komentował jeszcze w grudniu na łamach „Metro” nauczyciel, który pragnął zachować anonimowość.

„Zgodnie z regulacjami wprowadzonymi przez byłego sekretarza edukacji Michaela Gove'a, »wybitne« szkoły były w latach 2012-2020 zwolnione z ponownej inspekcji, chyba że istniały obawy dotyczące bezpieczeństwa. Jednak ostatnio okazało się, że niektóre szkoły spadły o ponad dwa stopnie w ranking Ofsted, pozostając bez kontroli nawet przez dekadę. To podaje w wątpliwość skuteczność działań tego organu. Moim zdaniem należy zwrócić większą uwagę na wpływ sposobu, w jaki oznaczamy szkoły. Posunąłbym się nawet do stwierdzenia, że potrzebujemy całkowitego przeglądu Ofsted na rzecz sprawiedliwszego, bardziej przemyślanego podejścia” - komentował.

97 szkół podstawowych otrzymała najniższą oceną w skali ustalonej przez Ofsted

Przypomnijmy w tym miejscu, iż do ostateczny termin wyboru szkoły podstawowej mija w dniu 16 kwietnia. Właśnie wtedy przedstawiciele władz lokalnych potwierdzą miejsca dla dzieci w szkołach podstawowych. Pozostało jeszcze zatem trochę czasu, ale już teraz wielu rodziców, także tych z emigranckich rodzin, pochodzących z Polski, zastanawia się, gdzie najlepiej posłać swoje pociechy.

Edukacja jest ważna, więc zestawienie szkół na podstawie rankingu Ofsted może okazać się przydatne w kwestii wyboru szkoły. Wszystkim, którzy chcą sprawdzić, gdzie (ewentualnie) nie zapisywać swoich dzieci polecamy interaktywną mapę z najniżej ocenionymi placówkami edukacyjnymi przez Ofsted, którą można znaleźć pod tym linkiem: England's lowest rated primary schools

Czym jest Ofsted?

Ofsted (czyli: Office for Standards in Education, Children’s Services and Skills) jest brytyjskim departamentem poza ministerialnym, który zajmuje się nadzorem usług zapewniający edukację na terenie Anglii. Jego celem jest poprawa stopy życiowej poprzez podnoszenie standardów obowiązujących w edukacji i opiece społecznej nad dziećmi. Departament ten kontroluje i reguluje tysiące organizacji i osób zapewniających edukację, szkolenia i opiekę — od opiekunek do dzieci po organizatorów szkoleń, od szkół po władze lokalne.

Trzeba mocno zaznaczyć, iż Ofsted nie jest organem upolitycznionym. Nie podlega władzy obecnego ani żadnego innego rządu brytyjskiego. Raportujemy bezpośrednio do członków brytyjskiego Parlamentu, rodziców, opiekunów i komisarzy.

