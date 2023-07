EasyJet zgubił wózek inwalidzki niepełnosprawnego 17-latka, który leciał z mamą na wakacje

Niepełnosprawnego nastolatka pozostawiono bez jego wózka inwalidzkiego w czasie rodzinnej wycieczki do Francji, gdyż personel EasyJet go… zgubił.

Gdy Michael Cloke poleciał wraz ze swoją matką we wtorek do Paryża, po wylądowaniu zgłosił się po odbiór swojego wózka inwalidzkiego. Pracownicy EasyJet powiedzieli mu jednak, że nie mają pojęcia, gdzie on jest.





Zgubili wózek inwalidzki pasażera

17-latek potrzebuje wózka inwalidzkiego, gdyż cierpi na poważną chorobę serca, która powoduje u niego duże zmęczenie. Chłopiec wraz z matką byli jednak cierpliwi wobec linii EasyJet i dali przewoźnikowi więcej czasu na znalezienie zguby. Niestety cztery dni później nadal nie udało się znaleźć zaginionego wózka.

Good morning @easyJet@easyJet_press



Day 3 of our stay in Paris without our wheelchair that you lost. We've still heard NOTHING from you, do you care at all?



Pic of Michael in a borrowed chair at museum. But outside it's hot & hard for him to walk. WHERE IS OUR WHEELCHAIR?? pic.twitter.com/nVkaVV6wi4 — Gillian Cloke (@gillcloke) June 29, 2023

Przed wyjazdem z Edynburga wraz ze swoją matką, 17-latek umieścił niezbędny mu wózek inwalidzki w ładowni z zastrzeżeniem, że brak wózka ma „poważny wpływ” na ich podróż.

Matka chłopca powiedziała, że ​​zgubienie wózka przez linię lotniczą „pokrzyżowało” ich plany i zmusiło jej syna do wypożyczania wózków inwalidzkich w niektórych z głównych atrakcji stolicy Francji. Pani Cloke, niezależna redaktorka książek z Edynburga, powiedziała, że ​​wciąż starają się jak najlepiej wykorzystać swoją przerwę, ale przyznała, że jest sfrustrowana.

Day 4 of our saga. Not our chair in pic - but at 7th attempt we at least managed to hire one! So today was easier. And yes EasyJet now messaging and calling. (Haven't found our chair - yet.) Thanks to all for your ongoing support, without which etc. etc. #Rightsonflightspic.twitter.com/PeytuyP3hJ — Gillian Cloke (@gillcloke) June 30, 2023

- Wyjazd na wakacje z osobą niepełnosprawną wymaga dużo planowania. Więc zaplanowaliśmy wszystko, a potem utrata kluczowego elementu zestawu całkowicie zniweczyła nasze plany – powiedziała kobieta.

Zakłócenia uniemożliwiły rodzinie udanie się na długo oczekiwaną wycieczkę do Pałacu Wersalskiego. Pani Cloke dodała również, że dostanie się do Luwru było „całkowitym koszmarem”, ponieważ taksówki nie były w stanie podwieźć rodziny na tyle blisko, aby nastolatek mógł dojść do wejścia.

- Zrobiliśmy wszystko, co mogliśmy, aby skorzystać z turystycznych atrakcji z możliwością siedzenia. Jest pięknie i słonecznie, to Paryż i staramy się nie być niewdzięczni, biorąc pod uwagę wszystko inne, co się tutaj dzieje – powiedziała kobieta.

Słaby kontakt z EasyJet

Pani Cloke próbowała skontaktować się z EasyJet w celu uzyskania pomocy, ale napotkała wiele trudności, w tym problemy ze zautomatyzowanymi systemami do pomocy osobom z zagubionym bagażem, które nie obejmowały pomocy dotyczącej zagubionego wózka inwalidzkiego.

Po tym, jak kobieta opisała swoją sytuację w mediach społecznościowych, opatrując wpis hasztagiem #rightsonflights, otrzymała szerokie poparcie ze strony użytkowników.

W sprawie głos zabrał wtedy rzecznik EasyJet: „Bardzo nam przykro, że Michael został bez wózka inwalidzkiego po niedawnym locie z Edynburga do Paryża. Wiemy, jak ważne jest, aby klienci mieli pewność, że takie przedmioty będą dobrze zabezpieczone podczas podróży z nami, dlatego prowadzimy dochodzenie z naszymi partnerami obsługi naziemnej w Edynburgu i Paryżu oraz usługodawcą specjalnej pomocy na lotnisku. Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby zlokalizować wózek i w pełni zrozumieć niedogodności, jakie wywołuje jego brak, za co bardzo przepraszamy. Rodzina poinformowała nas, że korzysta z tymczasowego zastępczego wózka inwalidzkiego i jesteśmy w kontakcie z nimi od wtorku, aby zadbać o dobre samopoczucie Michaela i zobaczyć, jak możemy im dalej pomóc”.

