EasyJet: Środkowe siedzenia w każdym rzędzie zostaną puste po wznowieniu lotów

Fot. Getty

EasyJet uziemił całą swoją flotę z powodu pandemii koronawirusa. Linie lotnicze informują jednak o nowych zasadach, które będą obowiązywały po wznowieniu lotów.

EasyJet informuje, że po wznowieniu lotów na pokładach obowiązywać będą nowe zasady, które mają umożliwić zachowywanie dystansu społecznego osobom zmuszonym do poróżowania w tych trudnych czasach. Jak informuje „London Economic”, dyrektor naczelny Johan Lundgren powiedział, że nowe środki bezpieczeństwa mają na celu zachęcenie pasażerów do lotów po ustąpieniu pandemii koronawirusa.

Rozmawiają z dziennikarzami Lundgren powiedział: „Spodziewam się, że tak się stanie. Jest to coś, co zrobimy, ponieważ myślę, że właśnie tego oczekują klienci”. EasyJet zamierza także zbierać opinie klientów, by jak najlepiej zaadoptować się w ciężkim dla firmy okresie rozruchu, który nastąpi po złagodzeniu międzynarodowych zasad lockdownu.

Większość samolotów easyJet jest skonstruowana w ten sposób, że w każdym rzędzie znajdują się po trzy siedzenia - po każdej stronie pokładu. Zapowiadana przez linie lotnicze zmiana polegałaby na tym, że pasażerowie mogliby siadać wyłącznie przy oknie lub przy przejściu pokładowym, natomiast wszystkie środkowe miejsca musiałyby pozostać puste.

Wiąże się to oczywiście z mniejszą ilością potencjalnie sprzedawanych biletów, jednak Johan Lundgren powiedział, że początkowo linie nie spodziewają się nadmiernego obłożenia lotów, a nowe zasady mają zachęcić klientów do powrotu do podróżowania samolotami.