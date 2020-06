EasyJet rozpoczął wielką wyprzedaż biletów na LATO 2020! Przygotowano ponad 1 mln miejsc

Fot. Getty

Zaledwie kilka godzin po zapowiedzi wznowienia regularnej siatki połączeń w Europie, EasyJet rozpoczął wielką wyprzedaż biletów na LATO 2020. W puli jest ponad 1 mln miejsc na loty do najbardziej popularnych destynacji turystycznych na całym kontynencie.

Dziś nad ranem EasyJet poinformował, że w miesiącu lipcu wznowi loty na 50 proc. z 1022 obsługiwanych dotychczas tras, natomiast w miesiącu sierpniu – aż na 75 proc. tras. Co prawda samoloty będą latać na wybranych trasach znacznie rzadziej (łącznie będzie to w miesiącach od lipca do września ok. 30 proc. lotów z czasów sprzed pandemii), ale to i tak oznacza, że w tym sezonie będzie się można dostać na pokładzie EasyJet do najciekawszych miejsc turystycznych w Europie.

Niedługo po ogłoszeniu wznowienia regularnej siatki połączeń w okresie letnim, EasyJet rozpoczął wielką wyprzedać biletów na okres pomiędzy 1 lipca a 31 października. Ceny niektórych lotów rzeczywiście robią wrażenie – na ten moment można na przykład zarezerwować bilet z UK na Minorkę (jedną z wysp archipelagu Balearów) za £18,49, do Alicante za £24,99 albo na popularną grecką wyspę Santorini - za £24,99. Wśród innych destynacji turystycznych, które EasyJet będzie obsługiwał tego lata, nie zabraknie także Paryża, Mediolanu, Rzymu, Majorki, Ibizy, Wysp Kanaryjskich, a także popularnych kurortów we Włoszech, Chorwacji, Portugalii, Egipcie i Maroko (te ostatnie to dwie destynacje 'extra' poza Europą).

Z przyjemnością ogłaszamy, że będziemy latać na większości naszych tras w całej Europie, co oznacza, że nasi klienci wciąż będą mogli w tym roku dotrzeć do miejsca wybranego przez siebie na letnie wakacje. Z pełnym zaangażowaniem pomagamy naszym klientom powrócić do latania, dlatego oferujemy milion miejsc w cenie £29,99 osobom, które planują tego lata zarezerwować wakacje. Ograniczenia w podróżowaniu są znoszone, a popyt zaczyna wracać, dlatego nie ma lepszego czasu na rozpoczęcie tej wyprzedaży – ogłosił Robert Carey, dyrektor ds. handlowych i planowania w EasyJet.

Przypomnijmy też, że niewielka część lotów zostanie przez EasyJet wznowiona już 15 czerwca. Podróż będzie można odbyć z Londynu Gatwick, Bristolu, Birmingham, Liverpoolu, Newcastle, Edynburga, Glasgow, Inverness i Belfastu.