EasyJet rekrutuje! Brytyjska linia lotnicza poszukuje aż 1000 nowych pilotów. Jakie są wymagania?

Fot. Getty

W easyJet trwa rekrutacja pilotów. Choć to odpowiedzialne stanowisko, wymagania nie wydają się zbyt wygórowane…

Kto może zostać pilotem linii lotniczych easyJet? Jakie są wymagania stawiane przez przewoźnika kandydatom na to odpowiedzialne stanowisko?

EasyJet ogłosił rekrutację po raz pierwszy od początku pandemii - i być może jest to optymistyczny znak świadczący o tym, że życie powoli wraca do normalności. Niemiej jednak naukowcy wciąż przypominają, że w kwestii pandemii trudno być czegokolwiek pewnym, a przewidywania mogą minąć się z rzeczywistością.

EasyJet rekrutuje. Jakie są wymagania?

Choć rekrutacja w easyJet już trwa, linia lotnicza nie planuje jej szybko zakończyć, a raczej zamierza mocno rozciągnąć ją w czasie. Przewoźnik chce bowiem zatrudnić 1000 nowych pilotów, ale nie za jednym razem, a na przestrzeni 5 najbliższych lat. Ponadto, w swojej kanpanii rekrutacyjnej easyJet próbuje szczególnie zachęcić kobiety do składania aplikacji o pracę pilota.

Zasadniczo jednak, kryteria rekrutacyjne mogą nie wydawać mocno wygórowane. Dlaczego? Otóż, mimo iż pilot to stanowisko kojarzące się z dużą odpowiedzialnością, easyJet od swoich kandydatów nie wymaga żadnego doświadczenia. Jakie warunki trzeba zatem spełnić?

Przede wszystkim, kandydaci muszą być pełnoletni oraz muszą mieć zdanych pięć egzaminów GCSE lub równoważnych – według portalu fly4free w polskim systemie edukacyjnym oznaczałoby to zdanie egzaminów kończących obecnie szkołę podstawową, a wcześniej gimnazjum. Kandydaci muszą też biegle mówić po angielsku oraz posiadać prawo do pracy na terenie Unii Europejskiej oraz Zjednoczonego Królestwa. Co ciekawe, konieczny jest też odpowiedni wzrost – kandydaci muszą mieć co najmniej 157 cm wzrostu.

Każda osoba zainteresowana pracą pilota w liniach lotniczych easyJet, powinna złożyć aplikację według wytycznych opublikowanych przez przewoźnika.