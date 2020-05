EasyJet oferuje klientom TRZY opcje zwrotu pieniędzy za odwołany lot. Każda ma jakąś zaletę

Fot. Getty

Klienci EasyJet, których lot został anulowany na skutek pandemii, otrzymali nie jedną, ale aż trzy możliwości ubiegania się o zwrot pieniędzy. Ruch przewoźnika został najprawdopodobniej podyktowany wcześniejszymi skargami pasażerów odnośnie trudności w odzyskiwaniu pieniędzy za odwołane loty.

Nie wiadomo jeszcze dokładnie kiedy EasyJet, którego flota pozostaje uziemiona od połowy marca, wznowi loty, choć wszystko wskazuje na to, że pierwsze połączenia ruszą jeszcze w czerwcu. Tymczasem większość klientów EasyJet zastanawia się raczej, jak odzyskać pieniądze za anulowany lot, niż planuje nowe wakacje i rezerwację połączeń samolotem brytyjskiego przewoźnika. Niedawno klienci EasyJet skarżyli się nawet, że mają problem z odzyskaniem pieniędzy za loty, które się nie odbyły.

EasyJet oferuje różne produkty, i to zarówno bezpośrednio, jak i poprzez podmioty zewnętrzne. Nieco inne reguły odnośnie zwrotów pieniędzy za niewykonaną usługę obowiązują w przypadku klientów, którzy zarezerwowali z EasyJet pakiety wakacyjne i inne też zasady stosuje się do klientów, którzy bilet lub w wakacje z EasyJet zarezerwowali u touroperatora. Wszyscy natomiast klienci EasyJet, którzy lot zarezerwowali bezpośrednio na stronie przewoźnika, mają trzy możliwości ubiegania się o zwrot pieniędzy:

1. Zwrot gotówki

Aby otrzymać zwrot gotówki od EasyJet należy wypełnić stosowny formularz online. Zwrot pieniędzy powinien nastąpić w ciągu 28 dni, ale przewoźnik uczciwie ostrzega, że może to potrwać nieco dłużej – nawet do 90 dni. Po wypełnieniu i przesłaniu formularza klienci nie powinni się kontaktować z obsługą EasyJet przez przynajmniej 90 dni, by niepotrzebnie nie blokować możliwości takiego kontaktu innym osobom. Natomiast w razie nieotrzymania pieniędzy w ciągu 90 dni od dnia wysłania roszczenia, należy się skontaktować z EasyJet pod numerem 0330 365 5000. Na ubieganie się o zwrot pieniędzy za odwołany lot klienci będą mieli 12 miesięcy, a opcję tę powinny wybrać te osoby, które nie chcą sobie blokować środków w domowym budżecie.

2. Voucher

Wybranie opcji „voucher” oznacza, że pieniądze nie zostaną „fizycznie” zwrócone, ale cała kwota znajdzie się na voucherze, który będzie można wykorzystać na lot w ciągu kolejnych 12 miesięcy. Aby zachęcić swoich klientów do wybrania opcji „voucher”, EasyJet przygotował także kilka dodatkowych gratisów:

Voucher na kwotę £50 na wakacje z EasyJet, do wykorzystania w trakcie rezerwacji następnych wakacji;

Voucher na kwotę £5 na lot na osobę;

Voucher na kwotę £5 do wykorzystania w ramach Inflight Bistro – voucher przysługuje na osobę na lot i można go przeznaczyć na zakup jedzenia albo picia w trakcie następnej podróży samolotem EasyJet;

Voucher na usługę “Hands Free” – czyli voucher umożliwiający nadanie bagażu podręcznego na lotnisku bez dodatkowych kosztów. Voucher przysługuje na jedną osobę na lot.

O wydanie vouchera, zamiast fizycznego zwrotu pieniędzy, należy zawnioskować wybierając przycisk „Wybierz voucher”, a następnie logując się na swoje konto. Voucher powinien zostać wysłany e-mailem na nasze konto w ciągu 3-4 dni roboczych.

3. Zmiana lotu

W przypadku anulowania lotu klient EasyJet może go także przebukować i wybrać lot przypadający na okres do maja 2021 r. W razie wyboru tej opcji klient nie tylko nie zapłaci opłaty za zmianę rezerwacji, ale też nie będzie musiał dopłacać do biletu, jeśli jego cena na wybrany termin będzie wyższa, niż ta, którą zapłacił za anulowany lot. To bardzo opłacalna opcja, która pozwoli wielu pasażerom polecieć w dogodnej cenie do miejsc mocno obleganych w szczycie sezonu (np. do Malagi we wrześniu lub do Niemiec, na jarmark świąteczny, w grudniu). Aby wybrać trzecią opcję należy kliknąć przycisk „Zmień lot”, a następnie zalogować się na swoje konto.

W przypadku zmiany lotu system nie pokazuje nam ceny nowego lotu, dlatego może się okazać, że zarezerwujemy lot, który jest tańszy od tego właśnie anulowanego na skutek pandemii COVID-19. Jeśli jednak klientowi zależy na tym, by w dotychczasowej cenie zarezerwować lot znacznie droższy, to wystarczy, że otworzy oddzielnie stronę EasyJet i sprawdzi, jak przedstawiają się ceny lotów na interesujący go okres.