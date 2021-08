East Midlands: Na samolot do Polski próbował wejść przez taśmę bagażową

Fot. Getty

Pasażer Ryanaira, który spóźnił się na odprawę samolotu lecącego z Anglii do Polski, próbował „ominąć system”, wchodząc na pokład przez taśmę bagażową. Zatrzymała go brytyjska policja.

Na angielskie lotnisko w East Midlands 34-latek przybył z ponad półgodzinnym spóźnieniem i nie zdążył już na odprawę. Był jednak tak zdesperowany, by dostać się na samolot do Rzeszowa, że postanowił wejść na pokład dość nietypową drogą.

Na samolot do PL próbował wejść przez taśmę bagażową

Według relacji rzecznika angielskiego lotniska, opublikowanej przez BBC, pasażer, który przybył na lotnisko za późno, by wsiąść do samolotu, mimo wszystko podszedł do miejsca odprawy bagażowej z nadzieją, że mimo wszystko zostanie jeszcze przepuszczony. Okazało się niestety, że możliwości takiej już nie było. Mężczyzna nie dał jednak za wygraną i niespodziewanie rzucił się na taśmę bagażową, by tą drogą wejść na pokład samolotu z Anglii do Polski.

Nietrudno się domyślić, że nie był to zbyt fortunny sposób, a pasażera zatrzymano bardzo szybko. Ponieważ „wybryk” mężczyzny nie zakłócił harmonogramu lotów na lotnisku East Midlands, funkcjonariusze okazali się bardzo łagodni i zastosowali wobec 34-latka jedynie upomnienie, a spóźniony mężczyzna zamiast na samolot, musiał udać się z powrotem do domu.

Jak donosi fly4free, zdarzenie to wywołało dość niespodziewaną wesołość wśród samych policjantów, którzy opublikowali żartobliwe posty na Twitterze, porównując sytuację, do jakiej doszło na lotnisku, ze scenami z „Top Gear” czy „Szklanej Pułapki”.