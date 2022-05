Ealing: 21-letnia Polka zginęła od pchnięcia nożem - zabił ją jej znajomy

Brytyjska policja ustaliła tożsamość Polki, która zginęła pchnięta nożem w londyńskiej gminie Ealing. Kobieta miała 21 lat, a Met Police dokonało drugiego aresztowania w tej sprawie.

Jak podaje portal "The Independent" ofiara, jak i osoba podejrzana o udział w przestępstwie, znali się wzajemnie. Do morderstwa naszej rodaczki doszło w zachodniej części Londynu, w gminie Ealing, które słynie z tego, że mieszka w niej wielu emigrantów z Polski. Rzeczone zdarzenia miały miejsce w pobliżu szkoły podstawowej, w okolicy Church Gardens. Funkcjonariusze otrzymali wezwanie w tej sprawie po północy, w dniu 17 maja 2022 roku. Na miejscu policjanci pojawili się wraz z ratownikami medycznymi, którzy próbowali uratować życie kobiety. Niestety, nie udało się. Zgon 21-letnie Polki ogłoszona na miejscu.

Śmierć Polki na Ealingu

Początkowo dokonano aresztowania 20-letniego mężczyzny pod zarzutem morderstwa, ale wkrótce został on zwolniony i nie podjęto żadnych działań. We wtorek natomiast, w dniu wczorajszym, 17 maja 2022 roku, służby zatrzymały 29-latka. Jemu również postawiono zarzut związane z morderstwem. Jak przyznaje Met Police to "znaczący krok" w śledztwie w tej sprawie. W chwili obecnej mężczyzna znajduje się w areszcie.

Met Police zidentyfikowała już ofiarę i jej tożsamość jest znana służbom. Jej rodzina otrzymała wsparcie od wyspecjalizowanych funkcjonariuszy, podczas gdy śledztwo trwa.

Policja dokonała już dwóch aresztowań

"To tragiczne wydarzenie, o którym wiem, że było szokiem dla lokalnej społeczności" - komentował główny nadinspektor Sean Wilson. "Dokonaliśmy teraz drugiego aresztowania, które naszym zdaniem jest bardzo ważne w tym śledztwie. Ofiara i podejrzany byli sobie znani. Badamy nagrania CCTV i rozmawiamy ze wszystkimi świadkami, którzy się zgłosili" - uzupełniał.

"Funkcjonariusze pozostają na miejscu, gdy trwają dalsze czynności i badania kryminalistyczne. Dziś wieczorem i w najbliższych dniach w okolicy pojawią się dodatkowe patrole" - dodawał Wilson. "Jesteśmy wdzięczni tym, którzy mieszkają i pracują w pobliżu, za wsparcie i zrozumienie wobec naszej dalszej pracy. Zdajemy sobie sprawę z niedogodności, jakie spowodowała obecność policjantów".