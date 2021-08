Dzwonek alarmowy: Na skutek pandemii różnica w emeryturach kobiet i mężczyzn skoczyła do prawie £200 000!

Z czym to się wiąże? Co im teraz grozi?

Fot. Getty

Pandemie, wojny, kryzysy gospodarcze – historia pokazuje, że zawirowania na świecie i przeróżne katastrofy zazwyczaj bardziej dotykają kobiety. Nie inaczej jest i teraz, bo najnowsze badania dowodzą, że kobiety w UK zostały znacznie bardziej doświadczone przez koronawirusa, niż mężczyźni.

Z danych opublikowanych przez Centre for Economics and Business Research wynika, że różnica w emeryturach pomiędzy kobietami i mężczyznami wynosi obecnie £183 936. To ogromny wzrost w porównaniu z zeszłym rokiem, gdzie różnica ta wynosiła £157 263. A dzieje się tak pomimo tego, że kobiety przekazują na swoją emeryturę większą część dochodu, niż mężczyźni. - Opublikowane dzisiaj dane stanowią kolejny alarmujący sygnał pokazujący nierówności płci w zakresie emerytury. Oczywiste jest, że pandemia Covid-19 spowodowała znaczne zakłócenia w emerytalnych oszczędnościach wielu osób, ale wpływ ten najbardziej odczuły starsze kobiety. Kiedy sobie wyobrażamy, jak będzie wyglądało społeczeństwo po Covidzie, to ważne jest, aby przemysł i rząd zrobiły więcej w celu zachęcenia kobiet do angażowania się w długoterminowe planowanie finansowe – zaznaczył Dave Harris, dyrektor more2life.

Kobiety bardziej narażone w trakcie epidemii na utratę lub ograniczenie czasu pracy

Eksperci zaznaczają, że znacznie mniejsze w zeszłym roku oszczędności emerytalne wśród kobiet wynikają z faktu, że kobiety, częściej niż mężczyźni, były w ostatnim czasie narażone na utratę pracy, ograniczenie czasu pracy lub na przymus pozostawania na urlopie furlough. Wszystko to dlatego, że kobiety są nadreprezentowane w niskopłatnych i niepewnych zawodach, a także w sektorach najbardziej dotkniętych przez pandemię - takich jak hotelarstwo, handel detaliczny, rozrywka, turystyka czy sztuka.

Najnowsze dane pokazują, że mężczyźni byli w ostatnim roku w stanie wpłacić na swój fundusz emerytalny średnio £3 184 , podczas gdy kobiety – jedynie £2 340.