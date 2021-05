DZIWNE słowa w języku angielskim, które można usłyszeć w UK [WIDEO]

Fot: YouTube

Język angielski nawet po kilku latach pobytu na Wyspie potrafi zaskoczyć, ale nie ma co się dziwić - spośród tych 750,000 słów, które składają się na angielski słownik, da się znaleźć naprawdę dziwacznie brzmiące konstrukcje językowe!

"W języku angielskim jest wiele dziwnych słów, bywają one dziwne nie tylko ze względu na swoją pisownię, ale też sposób w jaki się je wymawia i co one oznaczają" - w taki sposób zapowiada swój najnowszy filmik Adamski z kanału youtube`owego Przeludna Wyspa. Jego ostatnia produkcja pod szyldem "Dziwaczne słowa w języku angielskim, które można usłyszeć w UK", jak sam tytuł wskazuje, poświęcona jest owym dziwacznym słowom w narzeczu Szekspira i Byrona.

"W tym filmiku dowiecie się o 10 najdziwaczniejszych słowach, jakie występują języku angielskim zwłaszcza w odniesieniu do Anglii, ponieważ to właśnie tutaj najczęściej się je słyszy :-] Ta lekcja angielskiego pomoże wam lepiej poznać ten język od strony jego dziwnych słów, dowiecie się co one znaczą, jak wymawia się te trudne słowa i przy jakiej okazji warto je zastosować" - czytamy dalej w opisie produkcji.

"Bonkers", "posh" czy "hunky-dory" - znacie takie sformułowania?

Zapraszamy do oglądania:

Czym może się skończyć pomylenie GP z BP?

I jak wam się podobało? Czy któreś z tych słów było wam nieznane? A może znacie jakieś inne dziwaczne słowa w języku angielskim, które nie pojawiło się na liście? Dajcie znać na naszym profilu na FB. Czekamy na wasze komentarze!

