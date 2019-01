Dzisiaj wieczorem odbędzie się głosowanie nad wotum nieufności dla rządu Theresy May

Lider Partii Pracy, Jeremy Corbyn złożył wniosek o wotum nieufności dla rządu Theresy May. Posiedzenie parlamentu w tej sprawie odbędzie się już w tę środę około godziny 19 lokalnego czasu.

Jeremy Corbyn powiedział, że wynik wtorkowego głosowania w sprawie umowy dotyczącej Brexitu był „katastrofalną porażką” dla rządu Theresy May. Dodał także, że w środę wieczorem (koło godziny 19 lokalnego czasu) w Izbie Gmin rozpocznie się debata nad wotum nieufności dla rządu premier.

Parlament brytyjski odrzucił umowę ws. Brexitu. Theresa May poniosła druzgocącą porażkę

Theresa May liczyła się z takim zagrożeniem, gdy we wtorek wieczorem jasne się stało, że przekonanie parlamentarzystów do zawartego z Unią Europejską porozumienia ws. Brexitu, jest niemożliwe. Przeciwko umowie w wersji obecnej zagłosowało aż 432 posłów, a za jej przyjęciem tylko 202 posłów.

Partia Pracy chce wykorzystać sytuację, w której konserwatyści są podzieleni – warto podkreślić, że aż 118 torysów zagłosowało przeciwko porozumieniu z UE zawartemu przez szefową ich partii – i głosować w sprawie wotum nieufności dla rządu.

Druga porażka Theresy May nie jest jednak pewna, gdyż potrzeba do tego zgody 2/3 posłów. Partia DUP zapowiedziała już swoje poparcie dla premier, jednak Szkocka Partia Narodowa (SNP) potwierdziła z kolei swoją aprobatę dla działań lidera Partii Pracy.

Laburzyści nie ukrywają, że zależy im na zorganizowaniu przedterminowych wyborów parlamentarnych, jednak opcja ta jest zarówno czasochłonna jak i kosztowna, ponadto jest to niewykonalne przed 29 marca.

Po wtorkowym głosowaniu w parlamencie Theresa May zapewniła, że wróci do Izby Gmin w następnym tygodniu z alternatywnym planem zakładając, że przetrwa wotum nieufności.

