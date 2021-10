Dzisiaj weszły w życie nowe zasady dla podróżnych. Znikają listy amber i green

Nowe uproszczone zasady podróży weszły w życie 4 października w Anglii o godzinie 04:00. Rząd zdecydował się usunąć listy amber i green i pozostawić jedynie listę red (na której obecnie znajdują się 54 kraje) i „resztę świata”.

W poniedziałek, 4 października weszły w życie uproszczone zasady dla podróżnych przyjeżdżających do Anglii. Nie jest to wprawdzie całkowita rezygnacja z surowych obostrzeń, jednak rząd zdecydował się uprościć skomplikowany system sygnalizacji świetlnej i złagodzić restrykcje dotyczące testów dla - niektórych - podróżnych.

Nowe zasady dla podróżnych

Zgodnie z nowymi zasadami, które rząd ogłosił 17 września osoby w pełni zaszczepione, które przyjeżdżają z krajów spoza listy red, nie będą musiały robić testów PCR przed przyjazdem do UK. Z kolei osoby niezaszczepione oraz te, które nie otrzymały jeszcze dwóch dawek szczepionki, będą musiały poddać się 10-dniowej kwarantannie po przyjeździe do Anglii, niezależnie od tego, czy przyjeżdżają z krajów znajdujących się na czerwonej liście czy nie. Ponadto osoby te są zobowiązane nadal do robienia testów przed przyjazdem do UK, a także drugiego i ósmego dnia po powrocie.

Wielka Brytania otwiera się

Minister transportu, Grant Shapps powiedział:

- Patrzymy w przyszłość, w której będziemy nadal bezpiecznie otwierać się na podróże i pozostaniemy już otwarci, a dzisiejsze zmiany zasad są dobrą wiadomością dla rodzin, firm i sektora turystycznego. Naszym priorytetem pozostaje ochrona zdrowia publicznego, ale przy ponad 8 na 10 osobach, które są teraz w pełni zaszczepione, jesteśmy w stanie podjąć te kroki, aby obniżyć koszty testów i pomóc sektorowi w dalszej odbudowie.

Wzrost zainteresowania podróżami

Po tym, jak rząd w ubiegłym miesiącu ogłosił zmiany dla podróżnych, nastąpił gwałtowny wzrost rezerwacji wakacyjnych, co sektor turystyczny przyjął z zadowoleniem. Branża wcześniej krytykowała rząd za zbyt powolne łagodzenie i upraszczanie przepisów dotyczących testów i kwarantanny.