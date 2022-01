Dzisiaj wchodzi w życie złagodzona zasada dotycząca kwarantanny w Anglii

Od poniedziałku, 17 stycznia została złagodzona zasada dotycząca kwarantanny w Anglii. Osoby, u których wykryto koronawirusa, mogą zakończyć okres izolacji po pięciu dniach, jeśli mają negatywny wynik testu dnia piątego i dnia szóstego.

Po tym, jak pojawiły się pozytywne doniesienia, że pod koniec stycznia miałyby zostać złagodzone ograniczenia związane z Planem B, weszło w życie kolejne rozporządzenie rządu dotyczące skrócenia kwarantanny w Anglii.

Skrócenie kwarantanny

Od poniedziałku, każdy, kto musi poddać się kwarantannie w Anglii, będzie mógł zakończyć swój okres izolacji po pięciu dniach. Są jednak pewne warunki. Osoby kończące kwarantannę nie mogą mieć gorączki i muszą czekać, aż uzyskają dwa negatywne testy antygenowe w ciągu dwóch kolejnych dni. Pierwszy test należy wykonać nie wcześniej niż w piątym dniu samoizolacji, a drugi następnego dnia.

Rząd zdecydował się na skrócenie kwarantanny po radach ze strony UK Health Security Agency (UKHSA), mając na celu wspieranie podstawowych usług publicznych i utrzymywanie łańcuchów dostaw przez zimę.

Ratowanie braków kadrowych

Decyzję o skróceniu kwarantanny podjęto m.in. w związku z tym, że wiele branż zostało dotkniętych brakami kadrowymi, gdy wielu pracowników musiało się izolować po otrzymaniu pozytywnego wyniku testu.

Minister Zdrowia, Sajid Javid powiedział:

- Po solidnym przeglądzie dowodów skróciliśmy minimalny okres samoizolacji do pięciu pełnych dni w Anglii. Jest to wyważone podejście do przywrócenia dodatkowych swobód i zmniejszenia presji na podstawowe usługi publiczne w okresie zimowym. Ważne jest, aby ludzie przestali się izolować dopiero po dwóch negatywnych testach, aby upewnić się, że nie zarażają.