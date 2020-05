Dzisiaj w na Wyspach ma paść rekord - będzie cieplej niż na Ibizie! Pogoda w UK gwałtownie pogorszy się jednak w niedzielę [wideo]

Synoptycy zapowiadają dzisiaj rekordową temperaturę na Wyspach, zwłaszcza w południowo-wschodnich częściach kraju, w tym w Londynie. Mieszkańcy UK powinni jednak cieszyć się sobotnią pogodą, gdyż w niedzielę nastąpi gwałtowne ochłodzenie.

Zgodnie z prognozami dzisiaj w Wielkiej Brytanii ma być cieplej niż na hiszpańskiej Ibizie, a termometry wskażą nawet rekordowe jak na tę porę roku 26 stopni Celsjusza. Najcieplej ma być w południowo-wschodnich rejonach kraju, m.in. w Londynie.

Sobota będzie słoneczna – po południu na północy Anglii termometry wskażą nawet 23 stopnie Celsjusza, z kolei w Irlandii Północnej 21 stopni, w południowych rejonach Szkocji 20 stopni, a w Walii 24 stopni.

W Londynie oraz w południowo-wschodnich częściach kraju temperatura ma wzrosnąć nawet do 26 stopni Celsjusza, co będzie rekordem o tej porze roku. Ze względu na piękną pogodę rząd wydał także przypomnienia dla mieszkańców Wysp, aby pozostali w domach i zachowywali dystans społeczny na zewnątrz dla bezpieczeństwa własnego i innych, gdyż nadal mamy do czynienia z wysokim zagrożeniem zarażenia koronawirusem.

Craig Snell z Met Office powiedział:

- Większość z nas będzie mogło cieszyć się bardzo ciepłym i miłym słońcem w sobotę, m.in. w Londynie oraz w południowo-wschodnich rejonach kraju, gdzie temperatura może wzrosnąć do 26 stopni, co sprawiłoby, że byłby to do tej pory najcieplejszy dzień w roku.

Jedynie na północy Szkocji pogoda nie będzie zachęcać mieszkańców do wyjścia z domów. Temperatura wyniesie tam tylko 12 stopni Celsjusza, a w górzystych partiach kraju może także spaść śnieg.

Z kolei w niedzielę ma nastąpić pogorszenie pogody – znacznie ochłodzi się w całym kraju, a słupki rtęci w termometrach mogą spaść do 15 stopni Celsjusza.