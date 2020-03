Dzisiaj rząd może zdecydować się na rygorystyczne zasady. Osobom, które odmówią kwarantanny, będzie groziło 1 000 funtów kary

W przypadku, gdy nie zastosują się do poleceń, będzie im groziła kara do 1000 funtów.

W ten poniedziałek Boris Johnson na spotkaniu z ministrami może zdecydować o wprowadzeniu restrykcyjnych zasad związanych z koronawirusem w kraju, aby chronić starszych obywateli przez zakazanie masowych spotkań i wprowadzenie domowej izolacji.

Coraz więcej mieszkańców Wysp krytykuje brytyjski rząd za brak podjęcia odpowiedniego działania w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa, podczas gdy kraje takie jak np. Polska szybko wprowadziły niezbędne regulacje.

W poniedziałek po południu ma odbyć się spotkanie Cobra, po którym na konferencji prasowej zostaną podane do publicznej wiadomości najnowsze ustalenia rządu dotyczące koronawirusa na Wyspach.

Po tym, jak liczba ofiar koronawirusa wzrosła do 35 w niedzielę, minister zdrowia, Matt Hancock powiedział, że osoby powyżej 70. roku życia mogą otrzymać przymusowy nakaz izolacji nawet na 4 miesiące.

Zgodnie z Health Protection (Coronavirus) Regulations 2020 osoba, która została zmuszona do izolacji, może zostać zabrana na kwarantannę przez policję, a jeśli będzie to konieczne, może użyć on siły. Niezastosowanie się do restrykcji lub unikanie izolacji będzie wiązało się z karą do 1000 funtów.

Boris Johnson ma rozważyć wprowadzenie masowej izolacji i zakazu masowych spotkań, a także izolacji całych gospodarstw domowych w przypadku, gdy jeden mieszkaniec będzie miał objawy koronawirusa.

