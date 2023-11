Bez kategorii Dzisiaj premiera ostatniej piosenki The Beatles Now and Then

Po długich przygotowaniach The Beatles postanowili wydać 2 listopada swoją ostatnią piosenkę zatytułowaną Now and Then. Nie zabraknie na niej również głosu Johna Lennona.

Prace nad piosenką The Beatles Now and Then trwały aż 45 lat. Pierwsze takty napisał i zaśpiewał John Lennon w 1978 roku. Natomiast w ubiegłym roku (2022) utwór został ostatecznie ukończony przy pomocy sztucznej inteligencji.

Ostatnia piosenka The Beatles Now and Then

Nad utworem The Beatles Now and Then pracowała cała słynna czwórka z Liverpoolu. Piosenkę zaśpiewaną przez Johna Lennona dopracowali Paul McCartney, George Harrison i Ringo Starra.

Uważa się, że „ostatnia piosenka” będzie zamykającym rozdziałem dla największego zespołu w historii rocka.

Należy zaznaczyć, że oryginalne demo utworu Johna Lennona krążyło już od lat. Jednak w ubiegłym roku dopracowali go Paul McCartney i Ringo Starr. George Harrison z kolei pojawi się na nim w partiach gitary, które nagrał w 1995 roku. Z kolei producent Giles Martin dodał do niego aranżację smyczków.

Gdzie można usłyszeć ostatnią piosenkę?

Ostatnia piosenka The Beatles Now and Then zostanie po raz pierwszy odtworzona w BBC Radio 2 i 6 Music w czwartek o godzinie 14.00. W tym samym czasie utwór pojawi się w serwisach streamingowych takich jak Spotify, Apple Music i Amazon Prime Music.

Kopie CD, winylowe i kasetowe będą dostępne następnego dnia. Z kolei 10 listopada utwór znajdzie się na zremasterowanych i rozszerzonych wersjach albumów z największymi hitami The Beatles – Red and Blue.

Jak wykorzystano sztuczną inteligencję do piosenki Beatlesów?

Jeszcze w czasie kręcenia filmu dokumentalnego The Beatles Get Back wytwórnia filmowa reżysera Petera Jacksona opracowała specjalne oprogramowanie. Umożliwiło ono wyodrębnienie pomieszanych nagrań nakładających się dźwięków.

W przypadku utworu Now and Then oprogramowanie było w stanie wyodrębnić głos Lennona z oryginalnego nagrania na kasecie i usunąć szumy, a także dźwięk pianina. Według słów McCartneya, głos Lennona w Now and Then jest „krystalicznie czysty”.

Do utworu Beatlesów stworzono także wideo, które zostanie zaprezentowane w piątek o godzinie 14.00. Znajdzie się w nim niepublikowany wcześniej materiał. W tym „kilka cennych sekund” najwcześniejszego znanego filmu The Beatles. Nagranie dostarczył perkusista Pete Best i jego brat, Roag.

Roag powiedział, że kupił niemy materiał od mężczyzny, który wykorzystał kamerę kinową do sfilmowania zespołu występującego w St Paul’s Presbyterian Church Hall w Birkenhead w lutym 1962 roku. Czyli osiem miesięcy przed ukazaniem się ich debiutanckiego singla.

