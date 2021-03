Dzisiaj piękna pogoda na Wyspach, ale uważajcie. Policja będzie karać osoby, które łamią restrykcje w parkach i na plażach

Minister ds. społeczności, Robert Jenrick zaapelował do mieszkańców Anglii, aby zachowywali się „rozsądnie i odpowiedzialnie” w czasie korzystania z pięknej pogody w parkach i na plażach. Ze względu na tłumy, które tam się pojawiły we wtorek, policja ostrzega, że będzie karać osoby za łamanie obowiązujących restrykcji dotyczących m.in. zakazu zgromadzeń powyżej 6 osób.

Podczas gdy miliony mieszkańców Wysp cieszą się piękną pogodą, ministrowie ostrzegają przed łamaniem restrykcji szczególnie w parkach i na plażach, gdzie we wtorek, gdy termometry wskazywały ponad 24 stopnie Celsjusza, można było zobaczyć tłumy.

Tłumy w parkach i na plażach

Nadejście pięknej pogody zbiegło się w Anglii z poluzowaniem restrykcji dotyczących spotkań na zewnątrz i zniesieniem zasady „Stay Home”, w związku z czym przy temperaturze powietrza sięgającej prawie 25 stopni Celsjusza można było zobaczyć w parkach i na plażach prawdziwe tłumy, bardzo często bez zachowania reguły 6 osób i dystansu społecznego.

We wtorek w Kew Gardens w zachodnim Londynie zarejestrowano 24,5 stopnia Celsjusza, a w centrum stolicy w St James’s Park 24,3 stopnie. Jest to niewiele mniej od najwyższej temperatury zarejestrowanej w marcu na Wyspach (25,6 stopnia Celsjusza) dokładnie w 1968 roku w Mepal w Cambridgeshire.

Na efekt takiej pogody nie trzeba było długo czekać – w parkach i na plażach zaroiło się od ludzi, którzy chcieli zaczerpnąć trochę słońca. Minister zdrowia, Matt Hancock zaapelował jednak do mieszkańców Wysp, aby nie „zepsuli” dotychczasowych osiągnięć związanych z lockdownem i szczepieniami.

Policja będzie karać za łamanie restrykcji

Policja w Nottingham wprowadziła w trybie pilnym zakaz spożywania alkoholu w parkach po tym, jak w mieście wybuchły bójki między pijanymi osobami. W sprawie łamania restrykcji wypowiedział się minister Jenrick:

- Zrobiliśmy ogromny postęp dzięki programowi szczepień, który umożliwił nam większe otwarcie. Ale każdy musi to zrobić w rozsądny i odpowiedzialny sposób. Zatem, gdy zaczynamy odzyskiwać tę nową wolność, dbajmy o to, aby robić to ostrożnie, gdyż nie chcemy zaprzepaścić efektów, do jakich doszliśmy z trudem. Pojawiły się pewne sceny… ale nie chcę ich nadmiernie podkreślać. Bądźmy po prostu ostrożni w czasie pięknej pogody w tym tygodniu oraz w czasie weekendu świątecznego.

Zapytany o to, czy policja będzie egzekwować przestrzeganie restrykcji zwłaszcza w przypadku spotkań większych grup, minister przyznał, że „policja jest w to zaangażowana i poważnie podchodzi do swoich obowiązków dając uwagi i kary”.