Dzisiaj ma spaść 10 cm śniegu w UK. Met Office wydało już alerty pogodowe

W północnej Anglii i Szkocji wydano alerty dotyczące obfitych opadów śniegu oraz oblodzeń. Synoptycy przewidują, że w środę w niżej położonych terenach pojawi się 10 cm śniegu, a w wyżej położonych rejonach nawet 20 cm.

Od godziny 15:00 w środę do godziny 10:00 w czwartek obowiązuje bursztynowy alert pogodowy związany z obfitymi opadami śniegu, które z kolei mogą doprowadzić do poważnych utrudnień na drogach.

Obfite opady śniegu

Synoptycy przewidują 20-centymetrową warstwę śniegu w wyżej położonych terenach, natomiast w większości rejonów (niżej położonych) spadnie 10 cm białego puchu. Zgodnie z prognozą opady deszczu zamienią się po południu i wieczorem w środę w opady śniegu. Staną się one intensywniejsze wieczorem i w nocy.

Za sprawą spadku temperatur w nocy do -3 stopni w północnej Anglii i Szkocji, śnieg może utrzymać się nawet do czwartku po południu. W Irlandii Północnej z kolei oprócz opadów śniegu wystąpią także obfite deszcze.

Bestia ze Wschodu

Z prognoz długoterminowych Met Office wynika, że pod koniec stycznia i na początku lutego dojdzie do znacznych opadów śniegu, co z kolei będzie wynikało z gwałtownego ocieplenia stratosfery nad Arktyką. Do podobnej sytuacji doszło także trzy lata temu, gdy nastąpiło uderzenie tzw. Bestii ze Wschodu.