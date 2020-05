Dzisiaj ma paść rekord ciepła! Takiego upału w tym roku jeszcze na Wyspach nie było

Synoptycy z Met Office zapowiadają w środę upał w UK. Temperatura ma wzrosnąć do najwyższej w tym roku. Zobaczcie, gdzie padnie rekord ciepła.

We wtorek mieszkańcy Wysp mogli cieszyć się ładną pogodą, a termometry wskazywały 26 stopni Celsjusza. Upalnie ma się jednak zrobić w środę, z czego będą mogli skorzystać także londyńczycy. Met Office przewiduje 29-stopniowy upał w południowo-wschodnich rejonach Anglii, co stwarza jednocześnie większe ryzyko przeludnienia w parkach miejskich przed czym ostrzegają władze lokalne.

Po tym, jak poluzowano niektóre regulacje dotyczące lockdownu, mieszkańcy Wysp będą mogli opalać się w miejscach publicznych takich jak parki czy plaże, co było zabronione do tej pory. Konieczne jest jednak zachowanie dystansu społecznego.

Greg Dewhurst z Met Office twierdzi, że w środę padnie rekord ciepła w tym roku.

- W większej części kraju dzień będzie suchy i słoneczny, u niektórych niebieskie niebo będzie przez cały dzień – powiedział Dewhurst.

Z kolei w czwartek mogą pojawić się burze we wschodniej i południowo-wschodniej Anglii, nie mówiąc już o opadach deszczu, które będą przemieszczały się z zachodu na wschód. Znacznie się ochłodzi – w czwartek temperatura spadnie do 24 stopni, a w piątek w kraju będzie od 17 do 21 stopni Celsjusza.

Zgodnie z prognozami Met Office początek weekendu ma być wietrzny i początkowo deszczowy. W południowych częściach kraju zacznie się jednak wypogadzać w niedzielę, a Bank Holiday także ma być ładny.