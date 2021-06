Dziś zaćmienie Słońca. O której godzinie można je zobaczyć w Wielkiej Brytanii?

Fot. Getty

Dziś nastąpi zaćmienie Słońca. Sprawdź, o której godzinie będzie można zobaczyć niezwykłe zjawisko astronomiczne i jak bezpiecznie oglądać zaćmienie Słońca.

Zaćmienie Słońca jest zjawiskiem astronomicznym, które polega na całkowitym lub częściowym zasłonięciu Słońca przez Księżyc, gdy Słońce, Księżyc i Ziemia znajdują się na jednej linii. Ponieważ Księżyc jest mniejszy od Słońca, w efekcie całkowitego zaćmienia na niebie widoczny jest świetlisty pierścień. Z kolei w czasie częściowego zaćmienia, na niebie można zobaczyć świetlisty „półksiężyc”.

Zaćmienie Słońca można obserwować na niebie raz na kilka lat. Dziś można będzie zobaczyć częściowe zaćmienie Słońca. O której godzinie zaćmienie będzie widoczne w Wielkiej Brytanii? Jak bezpiecznie je zobaczyć?

Częściowe zaćmienie Słońca można będzie obserwować na niebie w czwartek 10 czerwca 2021 roku. W różnych krajach i częściach świata to niezwykłe zjawisko astronomiczne będzie można zobaczyć w różnych momentach. Czwartkowe zaćmienie Słońca będzie widoczne między innymi w całej Wielkiej Brytanii, a także w Rosji, na Grenlandii i w północnej Kanadzie.

Na półkuli zachodniej zaćmienie Słońca będzie widoczne już od około godziny 10 rano czasu brytyjskiego, a zakończy się między godziną 12 a 13. We wschodniej Anglii w Norwich obserwacja będzie możliwa od około godziny 10:12, natomiast maksymalne zaćmienie nastąpi około 11:17, a zakończenie powinno nastąpić około 12:28. W pozostałych częściach UK obserwacja będzie możliwa w zbliżonym, ale nieco przesuniętym czasie. Dokładny czas, w którym zaćmienie Słońca będzie widoczne w poszczególnych miejscach UK, można znaleźć na mapie Society of Popular Astronomy:

There’s a partial eclipse of the Sun visible across the UK on Thursday, 10 June. We’ve a full guide, including a video presented by solar scientist @Dr_Lucie. https://t.co/CxzlVrKuQvpic.twitter.com/qYmLq3PvzL