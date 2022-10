Dziś w UK będzie ma miejsce największy od dziesięcioleci strajk kolejarzy! Na tory nie wyjechało 9 na 10 pociągów

Fot. Getty

Kolejarze nie odpuszczają walki o wyższe płace i po zakończeniu okresu żałoby, po śmierci królowej Elżbiety II, przystępują do nowych strajków. W dniu dzisiejszym na tory nie wyjedzie dziewięć na 10 pociągów.

Dzisiejszy strajk kolejarzy jest być może jedną z największych tego typu akcji od dziesięcioleci. W protestach będą uczestniczyć członkowie wszystkich czterech związków zawodowych reprezentujących pracowników kolei - a zatem Rail, Maritime and Transport union (RMT), Aslef, Unite i the Transport Salaried Staffs’ Association (TSSA). W związku z tym na tory nie wyjedzie aż dziewięć na 10 pociągów, a w niektórych częściach kraju możliwość odbycia podróży koleją zostanie całkowicie uniemożliwiona. - Nie chcemy strajkować, ale ten spór będzie trwał, dopóki rząd nie zniesie kajdan nałożonych na spółki kolejowe. Wiadomość od członków [mojego związku] jest taka, że oni chcą więcej akcji protestacyjnych, zatem myślę, że większa liczba strajków jest nieunikniona – tłumaczy Mick Whelan, sekretarz generalny związku Aslef, który kolejną akcję strajkową zaplanował na środę 5 października. Jednocześnie kolejarze zrzeszeni w związku RMT wyjdą na ulicę w następną sobotę, 8 października, a 10 października zrobią to członkowie związku w Szkocji.

Kolejarze są zdeterminowani

Kolejarze w UK są naprawdę zdeterminowani i nie zwracają już uwagi, że z początkiem października w Wielkiej Brytanii mają miejsce dwa istotne wydarzenia. Jednym z nich jest doroczny Maraton Londyński, który odbędzie się w stolicy kraju po raz 42. Drugim wydarzeniem, na które przybędzie wiele osób, jest Kongres Partii Konserwatywnej, który odbędzie się w Birmingham w dniach 2-5 października.

