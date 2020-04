Dziś urodziny królowej! Zobacz, ile lat ma Elżbieta II i w jaki sposób będzie świętowała swój jubileusz w tym roku

Fot. Getty

Brytyjska królowa zgodnie z tradycją obchodzi urodziny dwa razy w roku. Dziś przypada rocznica jej „prawdziwych” urodzin. Zobacz, ile lat skończyła Elżbieta II i jak świętuje swój jubileusz w czasie lockdownu.

Co roku w czerwcu przed Pałacem Buckingham zbierają się tłumy mieszkańców UK, aby świętować urodziny królowej. Jednak warto pamiętać, że - podobnie jak wcześniej panujący monarchowie - Elżbieta II celebruje swoje urodziny aż dwa razy w roku. Jeden jubileusz obchodzony jest w prawdziwym dniu narodzin królowej, a drugi raz podczas oficjalnej ceremonii w czerwcu. W tym roku, z powodu lockdownu, urodziny królowej będą niestety wyglądać zupełnie inaczej…

Królowa Elżbieta II zwyczajowo podczas swoich publicznych urodzin pozdrawia zgromadzonych przemieszczając się karetą.

Kiedy są prawdziwe urodziny królowej?

Elżbieta II urodziła się 21 kwietnia 1926 roku. Jej rodzicami byli książę i księżna Yorku, którzy później zostali królem Jerzym VI i królową Elżbietą. Narodziny przyszłej królowej Elżbiety II odbyły się w domu jej dziadka w Mayfair, a królewski poród został przeprowadzony poprzez cesarskie cięcie.

Dlaczego brytyjska królowa obchodzi urodziny aż dwa razy w roku?

Mimo że Elżbieta II faktycznie urodziła się w kwietniu, Wielka Brytania oficjalnie świętuje urodziny królowej dopiero w czerwcu. Jest to wiekowa już tradycja brytyjskiej monarchii, a jej początek datuje się na rok 1748, czyli na czasy panowania króla Jerzego II.

W młodości królowa Elżbieta II podczas parady urodzinowej samodzielnie jechała konno.

Ten XVIII-wieczny władca chciał zmienić miesiąc obchodzenia swoich urodzin z powodu… pogody! Król Jerzy zdecydował, że ponieważ jego urodziny przypadają w listopadzie - miesiącu znanym z okropnej aury - przeniesie celebrację swoich urodzin na czerwiec i odtąd będzie to święto znane jako Trooping the Colour. Tradycja ta jest kultywowana w Wielkiej Brytanii do dziś.

Czy w tym roku urodziny królowej będą obchodzone tak jak zwykle?

Zwykle oficjalne obchody urodzin królowej były hucznie świętowane. Tłumy gromadziły się przed Pałacem Buckingham i wzdłuż The Mall - gdzie przebiegała trasa królewskiej parady. Jak będzie w tym roku wciąż jednak nie wiadomo, ponieważ oficjalne świętowanie urodzin monarchy przypada zazwyczaj na drugą sobotę czerwca - w tym roku byłby to więc dzień 13 czerwca.

Aktualnie nadal możliwe jest, że obchody odbędą się jak zwykle. Nie jest to jednak bardzo prawdopodobne, ponieważ prognozuje się dalsze przedłużenie lockdownu. W przypadku, gdy lockdown zostanie przedłużony na tyle, by uniemożliwić tłumne świętowanie, ustalono, że uroczstość nie odbędzie się w zwykłej formie - nie wiadomo jednak jeszcze w jakiej konkretnie.

Na oficjalnej stronie internetowej Trooping the Colour widnieje informacja: „Zgodnie z radą rządu Wielkiej Brytanii uzgodniono, że Parada Urodzinowa Królowej, znana również jako Trooping the Colour, nie będzie kontynuowana w tradycyjnej formie. Rozważanych jest wiele innych opcji, zgodnie z odpowiednimi wytycznymi”.

Jak królowa obchodzi swoje prawdziwe urodziny i ile lat skończyła w tym roku Elżbieta II?

Królowa spędza swoje prawdziwe urodziny - przypadające właśnie dziś - prywatnie z rodziną, podczas gdy jej oficjalne czerwcowe urodziny obchodzone są publicznie. Z powodu lockdownu - będzie świętować w Zamku Windsor z księciem Phillipem, stosując się do zasad izolacji, zaleconych szczególnie osobom w podeszłym wieku. W tym roku królowa kończy już 94 lata! Jej mąż książę Phillip kończy 99 lat 10 czerwca.