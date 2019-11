Dziś Tusk odchodzi z Rady Europejskiej. Jego następca ostrzega, że Brexit może podzielić UE-27. Będziecie tęsknić za polskim politykiem?

Jego następca, Charles Michel, przestrzega, że Brexit może doprowadzić do rozłamu wewnątrz UE-27.

Fot. Getty

Dziś Donald Tusk ustępuje z funkcji przewodniczącego Rady Europejskiej. Jego następca, Charles Michel, ostrzegł przed podziałami wewnątrz wspólnoty 27 państw Unii Europejskiej, do których może doprowadzić Brexit.

W piątek, po pięciu latach sprawowania jednej z najważniejszych unijnych funkcji, Donald Tusk przestał piastować obowiązki szefa Rady Europejskiej. Były premier Polski zajmie teraz stanowisko lidera Europejskiej Partii Ludowej (PPE) - od 1 grudnia będzie kierował jednym z głównych bloków politycznych w Parlamencie Europejskim.

Podczas oficjalnej piątkowej ceremonii w Brukseli na stanowisko przewodniczącego Rady Europejskiej mianowano Charlesa Michela, który jeszcze pod koniec października był premierem Belgii. Następca Polaka w jednym z pierwszych wywiadów opowiedział m.in. o obawach, dotyczących tego, że negocjacje ws. brexitowej umowy handlowej mogą doprowadzić do wewnętrznych podziałów we Wspólnocie UE-27. Jednocześnie nowy szef RE zaznaczył, że Unia Europejska jest gotowa na kolejną fazę rozmów z Wielką Brytanią.

Jak podaje dziennik „The Guardian”, pierwszym ważnym zadaniem, przed jakim stanie nowy przewodniczący RE, będzie udział w szczycie unijnym w dniach 12-13 grudnia. Szczyt ten zbiegnie się z wyborami parlamentarnymi w Wielkiej Brytanii. Michel powiedział, że ma nadzieję, iż wybory przyniosą jasność w kwestii tego, czy Wielka Brytania ratyfikuje ostatecznie wynegocjowaną z Johnsonem umowę ws. Brexitu. Jeśli doszłoby w końcu do ratyfikacji i Brexit nastąpiłby 31 stycznia 2020 roku, to wtedy obie strony niezwłocznie przystąpią do negocjacji ws. umowy o wolnym handlu. Negocjacje te mają potrwać około 11 miesięcy.

W kontekście tych właśnie post-brexitowych negocjacji między UK a UE, nowy przewodniczący RE wyraził swoje obawy co do tego, że Unia Europejska może okazać się wewnętrznie podzielona w kwestiach handlowych. Rozmowy handlowe będą więc wymagały od unijnych przywódców wytężonej współpracy, by obrać wspólny front negocjacyjny.

Co reprezentuje sobą nowy szef RE?

Donald Tusk był postrzegany przez brytyjskie i międzynarodowe media jako osoba sprzyjająca Wielkiej Brytanii i darząca ten kraj sympatią - co potwierdzały z resztą liczne emocjonalne wypowiedzi byłego polskiego premiera na temat UK i Brexitu. Tusk stwierdził nawet niedawno, że „w sercu zawsze będzie remainerem”. W przeciwieństwie do Tuska, Michel unika bepośredniego wyrażania swoich sympatii oraz poglądów: „W moim sercu jest wiele rzeczy, ale na pewno żałuję tego wyboru, jednak szanuję wybór dokonany przez obywateli brytyjskich”.

Główny cel, jaki stawia przed sobą nowy przewodniczący Rady Europejskiej, to uczynienie Europy bardziej zjednoczoną, tak by stanowiła ona realną siłę na arenie międzynarodowej. Obawy Michela dotyczą przede wszystkim coraz bardziej napiętych stosunków między USA i Chinami: - „Istnieje ryzyko, że w perspektywie długoterminowej nastąpi nowa zimna wojna między Stanami Zjednoczonymi a Chinami. (…) Nie sądzę, że przeznaczeniem Europy jest zostać mniej znaczącym partnerem” - powiedział Michel.

W przeciwieństwie do Tuska, Michel jest raczej zwolennikiem zacieśniania stosunków między Unią Europejską a USA. Nowy szef RE argumentuje, że UE i USA podzielają „te same cele” i mają wiele wspólnych wartości.

Charles Michel od bardzo młodego wieku zajmował się polityką i może pochwalić się m.in. tym, że został najmłodszym w historii ministrem w Belgii (w wieku 24 lata) i najmłodszym premierem (w wieku 38 lat). Jak podaje „The Guardian”, Michel sam siebie opisuje jako „budowniczego mostów”, który stara się inicjować i podtrzymywać współpracę między różnymi frakcjami politycznymi.

Z drugiej jednak strony, nowy szef RE postrzegany jest jako sprzymierzeniec Francji, ze względu na utrzymywanie wspólnej linii z prezydentem Emmanuelem Macronem. Sam podkreśla, że mimo wszystko jest człowiekiem niezależnym.

W najbliższym czasie, obserwując unijną politykę, będziemy mieli okazję zweryfikować wszystkie te informacje i samodzielnie ocenić, czy Charles Michel okaże się dobrym przywódcą Rady Europejskiej i rzeczywiście zdoła „budować mosty” ponad podziałami.

