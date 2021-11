Dziś podwyżka Real Living Wage. Jaka jest nowa stawka za godzinę pracy w Londynie i innych częściach UK?

Fot. Shutterstock

Od dziś w całej Wielkiej Brytanii obowiązuje wyższa stawka Real Living Wage. Czym jest RLW i ile wynosi obecnie w Londynie i innych częściach UK?

W poniedziałek 15 listopada 2021 Living Wage Foundation zaktualizowała stawkę Real Living Wage. Oznacza to podwyżkę wynagrodzenia dla około 300 000 brytyjskich pracowników. RLW nie jest stawką obowiązkową w UK i nie należy jej mylić z ustawową płacą minimalną National Living Wage i Minimum Wage. Real Living Wage jest z reguły wyższa niż płaca minimalna i jest dobrowolna dla pracodawców na Wyspach.

Podwyżka Real Living Wage w UK

Nowa stawka Real Living Wage za godzinę pracy wynosi od dziś 11,05 GBP w Londynie i 9,90 GBP w pozostałych częściach UK. Jest to zatem wzrost o 20 p w stolicy UK i o 40 p w reszcie kraju.

Podwyżka stawki Real Living Wage w UK. Źródło: Twitter/@LivingWageUK

Jak informuje BBC, do programu RLW zapisało się jak dotąd około 9000 brytyjskich pracodawców, z czego około 3000 zrobiło to w czasie pandemii. W ostatnim czasie do pracodawców zapewniających swoim pracownikom stawkę Real Living Wage dołączyły takie firmy, jak Taylor Wimpey, Persimmon Homes, Fujitsu, Getir czy Capita. Niestety, według szacunków Living Wage Foundation, wciąż około 4,8 miliona (17,1 proc.) brytyjskich pracowników zarabia poniżej Real Living Wage.

Czym jest Real Living Wage?

Real Living Wage (RLW) jest to stawka zalecana przez Living Wage Foundation w celu zapewnienia pracownikom wynagrodzenia pozwalającego na spokojne pokrycie wszystkich realnych kosztów utrzymania i standardowych wydatków gospodarstwa domowego w UK. Zapewnienie pracownikom takiej stawki jest dla pracodawców w UK dobrowolne.

RLW nie należy więc mylić z ustawową stawką minimalną w UK. Główne różnice między Real Living Wage a National Living Wage i Minimum Wage są następujące:

National Minimum Wage - obowiązkowa ustawowa stawka minimalna za godzinę pracy dla pracowników w wieku 21-22 lata - wysokość taka sama w całym UK

National Living Wage - obowiązkowa ustawowa stawka minimalna za godzinę pracy dla pracowników od 23. roku życia – wysokość taka sama w całym UK

Real Living Wage - dobrowolna stawka minimalna za godzinę pracy rekomendowana na podstawie różnych czynników związanych z rzeczywistymi kosztami życia na Wyspach - wyższa w Londynie, niższa w pozostałych częściach UK.

Obecnie National Living Wage wynosi 8,91 GBP, jednak w kwietniu przyszłego roku płaca minimalna w UK ma zostać podniesiona do 9,50 GBP. Z kolei Minimum Wage wynosi obecnie 8,36 GBP, natomiast od kwietnia 2022 powinna wrosnąć do 9,18 GBP.