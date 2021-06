Dziś najgorętszy dzień w tym roku na Wyspach. Do kiedy potrwają upały?

Do kiedy potrwają upały?

Fot. Getty

Już trzeci dzień z rzędu w Wielkiej Brytanii odnotowano rekordowo wysokie temperatury. Dziś termometry mogą wskazać nawet 29 stopni Celsjusza w niektórych rejonach kraju. Do kiedy potrwają upały w UK?

Od długiego weekendu w Wielkiej Brytanii trwają upały. W poniedziałek maksymalna temperatura wyniosła około 25 stopni Celsjusza, a we wtorek było to już 26 stopni. W środę przed południem rtęć w termometrach znów skoczyła, pokazując 26,6 stp. C w Northolt w zachodnim Londynie.

Do kiedy potrwają upały w UK?

Co więcej, według prognoz Met Office w środę w ciągu dnia temperatura w niektórych miejscach UK miała sięgnąć nawet 28-29 stopni Celsjusza. Oznacza to, że dziś w Wielkiej Brytanii nie tylko jest najcieplejszy dzień jak dotąd w tym roku, ale także, że na Wyspach jest teraz cieplej niż w południowej Portugalii, na Majorce czy w Rzymie, gdzie odnotowano 20-23 stopnie Celsjusza.

Ciepła pogoda przewidywana jest przez Met Office aż do końca najbliższego weekendu - choć w czwartek może nastąpić niewielkie ochłodzenie. Według aktualnych prognoz, między 3 a 7 czerwca w większości Wielkiej Brytanii pogoda powinna być raczej sucha i słoneczna, jednak możliwe będą też przelotne opady deszczu. Temperatura może wahać się od 20 do 27 stopni Celsjusza.

Met Office ostrzega przed burzami

Dodatkowo, Meto Office ostrzegło, że w środę nad niektórymi rejonami UK mogą przejść gwałtowne burze, którym towarzyszyć będą ulewne deszcze, a nawet grad. Szczególnie narażona na nagłą zmianę pogody jest południowo-zachodnia Anglia oraz południowo-zachodnia Walia.

Pogoda UK. Zobacz prognozę Met Office:

Mieszkańcy UK korzystają z pięknej pogody

Od początku weekendu aż do dziś mieszkańcy UK skrzętnie wykorzystują piękną wakacyjną pogodę. Na plażach i w miejskich parkach trudno znaleźć ustronne miejsce do samotnego wytchnienia, niemniej jednak największe tłumy obserwowano w poniedziałkowy Bank Holiday. Jeśli prognozy Met Office na ten tydzień się sprawdzą, należy się spodziewać, że w najbliższy weekend brytyjskie plaże znów będę pękać w szwach, a mieszkańcy UK po miesiącach izolacji będą mogli swobodnie cieszyć się wzajemnie swoim towarzystwem.