Wracający do UK dżihadyści będą leczeni psychiatrycznie za pieniądze Home Office

Jak czytamy na łamach "The Telegraph" brytyjskie Home Office ma wystartować ze specjalnym programem rehabilitacyjnym przeznaczonym dla... wracających z Syrii lub Iraku dżihadystów.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zamierza ruszyć ze specjalnym programem psychiatrycznego leczenia powracających dżihadystów do UK i ich dzieci. Miałoby ono odbywać się w cieszących się najlepszą renomą klinikach zdrowia psychicznego i trwać nawet do piętnastu miesięcy. Program w skali krajowej realizowany byłby przez Home Office we współpracy z Tavistock i Portman NHS Foundation Trust w Hampstead.

GORĄCY TEMAT: Ile zarabiają europosłowie? Zobacz, jak brytyjscy deputowani "podreperują" swoje budżety jeszcze przed Brexitem

Pomoc miałaby być udzielana przede wszystkim "nieletnim Brytyjczykom powracającym z ogarniętych konfliktem Syrii i Iraku", a także ich rodzicom, którzy mogliby liczyć na pomoc "emocjonalną i psychiatryczną". Nietrudno się domyślić, że pomysł na inicjatywę tego typu jest związany z aferą wokół powrotu do UK Shamimy Begum.

W 2015 roku kobieta mieszkająca w Londynie zdecydowała się dołączyć do sił ISIS. Miała wtedy zaledwie piętnaście lat. Teraz, po pięciu latach, znajdując się w ciąży ze swoim trzecim dzieckiem chce wrócić do UK i prosi władze kraju o pomoc.

CZYTAJ WIĘCEJ: Wielka Brytania poprosi Unię o danie gwarancji imigrantom z UE oraz brytyjskim obywatelom na wypadek twardego Brexitu

Nie jest to pojedynczy przypadek. Na Wyspy powróciło około 400 dżihadystów, którzy przybyli do kraju po tym, jak działali na rzecz Państwa Islamskiego. Tylko 40 z nich było ścigane przez wymiar sprawiedliwości, natomiast w przypadku reszty mieliśmy do czynienia z udziałem w różnego rodzaju programach rehabilitacyjnych.

Home Office nie chce ujawnić jak duże były koszty takiej rehabilitacji dżihadystów, ale wiadomo, że chodzi o kilka różnych projektów, które mogły pochłonąć dziesiątki milionów funtów.

Paradoksalnie, choć Sajid Javid, minister spraw wewnętrznych, zapewnia, że użyje "wszystkich dostępnych uprawnień", aby uniemożliwić powrót Begum do UK, w rzeczywistości Home Office jest bardziej skore oferować pomoc eks-dżihadystom wracającym do UK, niż zamykać przed nimi granicę. Leczyć zamiast karać? Może to i jest jakiś pomysł... Co o nim sądzicie? Dajcie znać na naszym profilu na FB!