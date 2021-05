Dziesiątki tysięcy imigrantów z UE mogą już w przyszłym miesiącu stracić prawo do legalnego pobytu w UK. Co im grozi?

Fot. Getty

Mnożące się doniesienia o kierowaniu imigrantów UE wjeżdżających do UK bez wizy i settled status do ośrodków deportacyjnych pokazuje, że funkcjonariusze Home Office nie zamierzają się łagodnie obchodzić z obywatelami UE, którzy nie będą w stanie wykazać prawa do pobytu na Wyspach. Tymczasem do uregulowania swojego statusu – wyrobienia statusu osoby osiedlonej lub tymczasowo osiedlonej, został imigrantom z UE niewiele ponad miesiąc.

The EU settlement scheme zbliża się ku końcowi i choć większość imigrantów z UE uregulowała już swój status w UK, to nie zrobili tego wszyscy. Niektórzy deputowani do Parlamentu ostrzegają, że na skutek „arbitralnej” decyzji odnośnie terminu zakończenia programu osiedleńczego, prawo do legalnego pobytu na Wyspach mogą stracić dziesiątki tysięcy ludzi. Ponad 50 posłów z wszystkich partii napisało właśnie w tej sprawie list do premiera Borisa Johnsona, ostrzegając, że obywatele UE, którzy jeszcze w lipcu nie będą w posiadaniu settled lub pre-settled status, mogą zostać zmuszeni do opuszczenia kraju „z dnia na dzień”. - Niektórzy z najbardziej bezbronnych obywateli UE, którzy zdecydowali się uczynić z Wielkiej Brytanii swój dom, mogą się znaleźć w sytuacji absolutnie nie do zniesienia. Takiej, która, jak premier osobiście obiecał, miała nie nadejść. Dlatego koordynuję ten ponadpartyjny list, aby wywrzeć nacisk na premiera i jego rząd, by postąpili właściwie. Ta kwestia stanowi sedno tego, kim chcemy być jako społeczeństwo oraz jakie relacji chcemy mieć z naszymi europejskimi sąsiadami – wytłumaczył pomysłodawca listu, Neale Hanvey.

Wpadka Home Office – wysyła listy do obywateli brytyjskich

W ostatnich dniach głośno jest także o wpadce Home Office, którego urzędnicy wysłali tysiące listów do obywateli UE z prośbą o uregulowanie swojego statusu na Wyspach, pomimo tego, że posiadają oni już brytyjski paszport. W listach naturalizowani Brytyjczycy dowidzieli się, że jeśli w przeciągu sześciu tygodni nie wystąpią o przyznanie settled lub pre-settled status, to stracą prawo do pracy w UK, zasiłków i darmowej opieki zdrowotnej. Z informacji, jakie podał m.in. „The Guardian” wynika, że list otrzymali obywatele UE, którzy legitymują się brytyjskim paszportem i mieszkają na Wyspach nawet kilkadziesiąt lat. - Gdy [moja mama]otrzymała list, to całkowicie spanikowała. Wygląda na to, że zrobił to algorytm. Ona ma chorobę serca i ciśnienie krwi skoczyło jej niebotycznie. Nie rozumiem, dlaczego [Home Office] nie sprawdza baz danych, aby zobaczyć, czy ktoś ma już pozwolenie na pobyt. Po co narażać ludzi na niepotrzebny stres, wysyłając taki list do osób, których to nie dotyczy? - poskarżyła się Helen Howard-Betts, której matka poślubiła Brytyjczyka w 1965 r.