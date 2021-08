Dziesiątki tysięcy dzieci w UK cierpi z powodu „długiego Covidu”. Eksperci apelują o wprowadzenie szczepień dla dzieci od 12. roku życia

Fot. Getty

Nawet 34 000 dzieci w Wielkiej Brytanii cierpi z powodu „długiego Covidu”. To tylko potwierdza, że zakażenie koronawirusem nie jest dla najmłodszych zupełnie obojętne, jak sądzono na początku epidemii.

Z danych opublikowanych przez Office for National Statistics (ONS) wynika, że na dolegliwości związane z tzw. „długim Covidem” cierpi obecnie w Wielkiej Brytanii nawet 34 000 dzieci. Dolegliwości te obejmują przede wszystkim uporczywe zmęczenie i problemy z oddychaniem, które utrzymują się dłużej niż cztery tygodnie. Dane przedstawione przez NHS zaprzeczają wcześniejszym doniesieniom, jakoby „long Covid” dotykał zupełnie znikomą liczbę ludzi najmłodszych.

Koronawirus zagraża dzieciom

Przyglądając się dokładniej danym ONS widać, że na długi Covid cierpi 11 000 dzieci w wieku od 2 -11 lat i 23 000 w wieku 12 - 16 lat. Dane zostały zebrane w czerwcu, w ciągu czterech tygodni. I choć z wyciąganiem wniosków odnośnie długiego Covidu trzeba być ostrożnym, to naukowcy coraz częściej naciskają, by szczepić dzieci od 12. roku życia. Obecnie na Wyspach szczepieniom mają zostać poddani 16- i 17-latkowie, co zarekomendował w ostatnich dniach komitet Joint Committee on Vaccination and Immunisation (JCVI). Szczepienia należy przeprowadzić naprawdę szybko, ponieważ we wrześniu dzieci i nastolatkowie wracają już do szkół. A, jak pokazują statystyki, aż jedna na pięć osób przyjmowanych w ostatnim czasie do szpitali w Anglii to ludzie w wieku 18-34 lat.