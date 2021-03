Dziesiątki aresztowań po proteście przeciw lockdownowi. Na ulice Londynu wyszły tysiące ludzi

Co z prawem do protestu w Anglii?

Fot. Getty

Tysiące ludzi wyszło na ulice Londynu, by wziąć udział w proteście przeciw lockdownowi. W Hyde Parku policja kazała protestującym rozejść się, gdy czekali na przemówienie Piersa Corbyna.

W sobotę przez centrum Londynu przeszła demonstracja tysięcy ludzi, protestujących przeciw utrzymującemu się lockdownowi. Policja aresztowała ponad 30 osób.

Tysiące ludzi protestowało w Londynie przeciw lockdownowi

Około południa protestujący zebrali się tłumnie w Speakers 'Corner w Hyde Parku, by wysłuchać przemówienia Piersa Corbyna, jednego z przedstawicieli przeciwników lockdownu. Policja otoczyła mężczyznę oraz zatrzymała grupę ludzi. Funkcjonariusze nakazali także rozejście się pozostałym protestującym. Po interwencji policji tłum opuścił Hyde Park i przemaszerował przez centrum Londynu.

Demonstracja była w większości pokojowa, jednak około godziny 16 policja podjęła kolejne próby rozpędzenia tłumu, namawiając do rozejścia się. Około godziny 17 gorąco zrobiło się znów w Hyde Parku przy Speaker’s Corner, gdzie policja po raz kolejny kazała rozejść się protestującym, którzy według dziennika The Guardian, śpiewali piosenki o „wolności”. Policja zatrzymała następne osoby.

Popołudniu podczas protestów dochodziło do drobnych starć demonstrantów z policją, zdarzało się, że policjanci byli obrzucani butelkami - na co reagowali broniąc się i zatrzymując kolejnych demonstrantów. Około godziny 19 do Hyde Parku przybyło stu policjantów zaopatrzonych w kaski oraz tarcze ochronne. Tłum został znów wezwany do rozejścia się.

Ostatecznie Met Police poinformowała, że podczas sobotniego protestu w Londynie zatrzymano 36 osób. W policyjnym komunikacie zaznaczono również: „Niestety, wielu funkcjonariuszy zostało rannych w wyniku rzucania butelkami i innymi przedmiotami. Jest to niedopuszczalne, nie będzie tolerowane”. Scotland Yard powiedział BBC, że liczba uczestników sobotniej demonstracji przekroczyła oczekiwania policji.

Prawo do protestu w Anglii?

Sobotni protest odbył się około tydzień po czuwaniu, które miało miejsce w Londynie w ubiegłym tygodniu po śmierci Sarah Everard i kontrowersyjnych zatrzymaniach przez policję osób uczestniczących w czuwaniu. Policja twierdziła, że egzekwuje tylko aktualne przepisy dotyczące lockdownu i porządku publicznego.

Home Office podkreśla, że udział w protestach jest nadal nielegalny - zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi pandemii, ograniczającymi możliwość wychodzenia z domów i gromadzenia się. Po ubiegłotygodniowym zdarzeniu ponad 60 brytyjskich deputowanych z Izby Gmin i Izby Lordów wystosowało list do Minister Spraw Wewnętrznych, wzywając do zmiany przepisów tak, aby umożliwić pokojowe protesty podczas lockdownu.

Lider Liberalnych Demokratów, Sir Ed Davey, zrzucił winę za kontrowersyjne zatrzymania podczas czuwania na brak jasności przepisów, który stawia policję w kłopotliwym położeniu - ponieważ prawo do protestowania wchodzi w konflikt z ograniczeniami takimi jak zakaz przemieszczania się (bez określonego powodu) i zakaz spotykania się w grupach osób z wielu gospodarstw domowych. Davey podkreślił, że prawo do pokojowego protestu jest podstawowym prawem człowieka i musi być respektowane. W brytyjskim parlamencie forsowany jest jednak projekt nowej ustawy, ograniczającej prawo do protestów oraz zwiększającej uprawnienia policji.