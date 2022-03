Dzień Puszystych – 1 marca. Jak dbać o zdrową dietę?

Fot. Canva

Według światowego kalendarza świąt „nietypowych”, w tym roku - niedługo po tłustym czwartku - przypada Dzień Puszystych. Skąd wzięło się to święto i jaka idea mu przyświeca?

W dzisiejszych czasach popkultura wyniosła na piedestał szczupłą, wysportowaną sylwetkę. Warto jednak wiedzieć, że czasem tego rodzaju sylwetka wcale nie wiąże się ze zdrowym stylem życia – wręcz przeciwnie, może być okupiona wycieńczeniem organizmu z powodu zbyt częstych i intensywnych głodówek, wybrakowanej diety lub przyjmowania wątpliwej jakości preparatów na odchudzanie. Łatwo więc zauważyć, że bycie szczupłym może być tak samo niezdrowe, jak bycie otyłym.

Jak więc zadbać o organizm, aby nie popaść w żadną ze skrajności i zachować zdrowie oraz dobre samopoczucie? Oto co podpowiada nasz ekspert z My Fit Food, londyńskiej restauracji specjalizującej się w zbilansowanej diecie.

Dzień Puszystych – 1 marca

W związku z ogromną presją, obecną zarówno w tradycyjnych mediach, jak i w internecie, a przejawiającą się przede wszystkim promowaniem określonych wzorców w reklamach czy filmach i serialach, nietrudno wpędzić się w niebezpieczną obsesję odchudzania. Co więcej, nietrudno też źle patrzeć na ludzi, którzy nie spełniają współczesnych kryteriów dotyczących wyglądu i mają nieco więcej kilogramów – a z tego powodu bywają też gorzej traktowani przez otoczenie.

Należy jednak pamiętać o kilku sprawa. Więcej kilogramów wcale nie musi od razu oznaczać nadwagi lub otyłości. Natomiast, o ile złe traktowanie, czy wręcz dyskryminacja osób z otyłością lub nadwagą to zachowania absolutnie niedopuszczalne, to mimo wszystko zbytnia puszystość ma negatywny wpływ na zdrowie i jest to dobrze udokumentowany przez naukowców fakt. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) nadwaga i otyłość zwiększają ryzyko zapadnięcia na wiele chorób, w tym na choroby układu krążenia, nowotwory czy cukrzycę typu 2.

Ponadto, borykanie się z nadwagą lub otyłością bardzo często wcale nie oznacza też, że dana osoba po prostu objada się i z własnego lenistwa nie potrafi zapanować nad złymi nawykami. Problemy osób puszystych często wiążą się z głębszymi, bardziej złożonymi problemami zdrowotnymi, takimi jak choroby tarczycy, cukrzyca, rzucanie palenia czy nerwice. Nadmiar kilogramów niestety często nie jest więc kwestią świadomego wyboru, a w przypadku odchodzania, bardziej podstawowe problemy zdrowotne niejednokrotnie skutecznie utrudniają uzyskanie oczekiwanego rezultatu.

Jak dbać o zdrową sylwetkę?

Jak zatem się odżywiać, aby – z jednej strony – utrzymać zdrową sylwetkę, nie niszcząc przy tym swojego organizmu i minimalizując ryzyko pojawienia się różnych chorób, a – z drugiej strony – aby pozostać w zgodzie z własnymi upodobaniami żywieniowymi oraz uwzględniać specjalne potrzeby organizmu w przypadku już istniejących problemów zdrowotnych?

Jest to problem dość trudny, dlatego o opinię poprosiliśmy naszego eksperta – Tomasz Sagana z My Fit Food, londyńskiej restauracji zajmującej się zbilansowaną, zdrową dietą:

„W kwestii zdrowego odżywiania się i odchudzania kluczowe jest dobranie odpowiedniej, spersonalizowanej diety. Każdy ma bowiem nieco inny organizm, inne potrzeby związane z różnymi poziomami witamin i innych składników odżywczych. Czasem dodatkowo trzeba też brać pod uwagę specjalne okoliczności, takie jak choroby przewlekłe czy alergie pokarmowe. W związku z taką różnorodnością, nie sposób podać jednej ogólnej zasady zdrowego odżywiania. Najlepszym rozwiązaniem jest udanie się na indywidualną konsultację z dietetykiem oraz skorzystanie ze spersonalizowanych planów dietetycznych”.

Takie usługi oferuje właśnie My Fit Food. Na stronie londyńskiej restauracji dostępnych jest też sporo ciekawych porad dietetycznych, a także bardzo praktyczny kalkulator kalorii, z którego można skorzystać w dowolnym momencie.