Dzień Polskiej Wódki zbliża się wielkimi krokami - czy będziesz go "świętował" 13 stycznia 2021?

Fot: Wikimedia Commons

Czy to nam się podoba czy nie, czy napawa nas to dumą czy wręcz przeciwnie - Polska jest nadal kojarzona z wódką. Koniec i kropka. Po Rosji, USA i Ukrainie, Polska jest czwartym co do wielkości rynkiem wódki na świecie (roczna produkcja sięga około 260 milionów litrów).

Jeśli obcokrajowiec z czymś kojarzy nasz kraj, to pewnie będzie to Robert Lewandowski, Jan Paweł II, komunizm i Solidarność, II Wojna Światowa oraz właśnie wódka. I nie ma się co dziwić - według niektórych źródeł historycznych to właśnie nasz kraj miał być ojczyzną tego napoju, choć za najstarsze znalezisko, które świadczy o stosowaniu destylacji uznaje się naczynie pochodzące z Mezopotamii z 3500 r. p.n.e. Pierwsze wzmianki o destylacji alkoholu pochodzą od arabskich alchemików. Jako pierwsi o destylacji wina wspomnieli w swoich tekstach Dżabir Ibn Hajjan (VIII w.) i Al-Kindi (IX w.).

Do Polski sztuka destylacji najprawdopodobniej dotarła wraz z polskimi medykami wracającymi z zagranicznych studiów w Montpellier czy Salerno. Wśród nich był Mikołaj z Polski, lekarz na dworze Leszka Czarnego, który w dziele Experimenta ujawnia techniki, jakich nauczył się w Montpellier, m.in. destylację w alembiku. Już od XIV w. była ona nauczana na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Niekwestionowane źródła na spożycie destylowanego alkoholu w Królestwie Polskim datują na początek XVI w., choć zapewne do tych celów był używany już wcześnie. Podobnie w przypadku terenów Rusi wspomina się o spożyciu destylatów w tekstach z początku XVI w. autorstwa Macieja Miechowity czy Siegmunda von Herbersteina.

Kiedy wypada Dzień Polskiej Wódki?

Czym jest Dzień Polskiej Wódki? Stanowi on jeden z elementów promocji rodzimych procentów tego napoju. Po raz pierwszy celebrowaliśmy go siedem lat temu, 13 stycznia 2013 roku. Dlaczego padło akurat na tę datę? Ponieważ właśnie wtedy zaczęła obowiązywać ścisła definicja "polskiej wódki".

Otóż oznaczenie geograficzne "Polska Wódka/Polish Vodka" zostało zarejestrowane w załączniku nr III do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 110/2008 z dnia 15 stycznia 2008 roku w sprawie definicji, opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 1576/89. Definicję Polskiej Wódki wprowadziła także Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych, która weszła w życie właśnie w dniu 13 stycznia 2013.

Czym jest i jakie musi mieć cechy wódka, aby była polską?

Co określa oznaczenie "Polska Wódka/Polish Vodka"? Otóż w świetle polskiego prawa nazwę Polska Wódka/Polish Vodka może nosić jedynie:

wódka produkowana z etanolu pochodzenia rolniczego, powstającym wyłącznie z tradycyjnych zbóż (żyta, pszenicy, jęczmienia, owsa, pszenżyta) lub ziemniaków;

wódka nie zawierająca dodatków innych niż woda;

wódka smakowa o nadanym dominującym smaku innym niż smak surowców użytych do jej wyrobu, zawierająca naturalne środki aromatyczne, a w szczególnych przypadkach barwniki, o maksymalnym poziomie cukru wyrażonym jako cukier inwertowany nieprzekraczającym 100 gramów na litr czystego alkoholu;

wszystkie etapy produkcji wódki (nie licząc butelkowania) muszą odbywać się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Warto dodać, że w Polsce w 2018 roku otwarto... Muzeum Polskiej Wódki (MPW)! Zostało no zlokalizowane na Pradze-Północ w Warszawie i podjęło się misji dokumentowania ponad 600-letniej historii i tradycji wytwarzania wódki na ziemiach polskich. Muzeum mieści się w budynku rektyfikacji przy placu Konesera 1, na terenie kompleksu dawnej Warszawskiej Wytwórni Wódek "Koneser" znajdującego się między ulicami: Ząbkowską, Nieporęcką, Białostocką i Markowską.

Placówka prezentuje m.in. rozwój sposobów wytwarzania alkoholu na przestrzeni wieków, współczesne metody produkcji oraz kolekcję butelek do przechowywania wódki. Wystawa główna składa się z pięciu galerii, w których przedstawiono historię i technologię wytwarzania wódki na ziemiach polskich od XV wieku do czasów współczesnych. Pokazano tam m.in. laboratorium alchemika, karczmę i dwór, schemat aparatury destylacyjnej spirytusu Jana Pistoriusa z 1817, zrekonstruowaną gorzelnię rolniczą oraz opisano zwyczaje związane z piciem wódki.

MPW jednym z dwóch muzeów w Warszawie o tej tematyce (drugim jest Muzeum Wódki).

KLIKNIJ TUTAJ! POBIERZ aplikację "Polish Express" na swój telefon z Androidem