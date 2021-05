Dzień Ojca 2021 - Kiedy obchodzimy Dzień Ojca na świecie i w Wielkiej Brytanii?

Dzień Ojca w Wielkiej Brytanii, podobnie jak Dzień Ojca w Stanach Zjednoczonych, przypada zawsze w trzecią niedzielę czerwca. Nie trudno zatem obliczyć, że cześć wszystkim tatom za wkład w wychowanie dzieci będziemy oddawać w tym roku w dniu 20 czerwca (w niedzielę).

A dlaczego właściwie świętujemy Dzień Ojca? Aby odpowiedzieć na to pytanie musimy sięgnąć do historii. Obchody te zapoczątkowane zostały w Stanach Zjednoczonych, gdzie po sukcesie Dnia Matki pojawiły się głosy, by ustanowić święta również dla pozostałych członków najbliższej rodziny. Dzień Ojca wydawał się naturalnym dopełnieniem w takiej koncepcji. Pierwsze obchody święta odbyły się 19 czerwca 1910 roku w miasteczku Spokane w stanie Waszyngton za sprawą Sonory Smart Dodd, córki weterana wojny secesyjnej Williama Smarta.

Dzień Ojca 2021 - Od kiedy świętujemy Dzień Ojca?

Sonora Dodd, dowiedziawszy się o ustanowieniu Dnia Matki (3 lata wcześniej, w 1907) wpadła na pomysł, by analogiczne święto wprowadzić dla uczczenia trudu opieki nad rodziną i zasług wszystkich ojców – w szczególności jej własnego, który po śmierci matki samotnie wychowywał ją oraz pięcioro młodszego rodzeństwa. Wydarzenie miało charakter lokalny, a starania o wprowadzenie go na skalę krajową nie przyjęły się przez kolejnych kilka dekad. Po prostu, potrzeba było czasu, aby święto się przyjęło społeczeństwie, niemniej i dziś, z perspektywy 2021 roku wydaje się, że Dzień Ojca nadal pozostaje w cieniu Dnia Matki.

Wróćmy jednak do rysu historycznego - w 1966 roku prezydent Lyndon B. Johnson wydał pierwszą proklamację prezydencką honorującą ojców, wyznaczając trzecią niedzielę czerwca jako Dzień Ojca. Sześć lat później ten dzień stał się stałym świętem narodowym. Prezydent Richard Nixon oficjalnie ustanowił Dzień Ojca w 1972 roku.

Dzień Ojca 2021 - Skąd pochodzi to święto?

Co ciekawe, nie wszystkie kraje świętują Dzień Ojca akurat w trzecią sobotę szóstego miesiąca roku. "Amerykański" zwyczaj przyjął się nie tylko w UK, ale również w Turcji, Francji i na Ukrainie. We Włoszech, Hiszpanii i Portugalii jest to 19 marca (dzień świętego Józefa), na Litwie pierwsza niedziela czerwca, w Austrii druga niedziela czerwca. W Niemczech Dzień Ojca obchodzi się w dniu Wniebowstąpienia Pańskiego (Christi Himmelfahrt), który przypada na 39. dzień po niedzieli wielkanocnej (40. dnia, licząc wraz z nią). Z czasem przerodził się on w szerzej pojmowany Dzień Mężczyzn.

A co z Polską? Od 1965 roku w naszej ojczyźnie Dzień Ojca obchodzony jest w dniu 23 czerwca. W roku 2021 wypada on akurat w środę. Tradycyjnie, z tej okazji dzieci składają swoim ojcom życzenia i wręczają własnoręcznie wykonane laurki, a w szkołach organizowane są specjalne przedstawienia.



Opracowano na podstawie: Wikipedia