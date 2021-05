Dzień Matki 2021 - Kiedy obchodzimy Dzień Matki na świecie i w Wielkiej Brytanii?

Skąd pochodzi to święto?

Choć dzień wypada tylko raz w roku można go łatwo przeoczyć i zamiast radości sprawić naszym mamom przykrość. Dlatego wszystkim zapominalskim przypominamy kiedy w tym roku wypada to święto.

Dzień matki, to bardzo dobra okazja, żeby choć przez chwilę docenić nasze mamy i ich trud, który poniosły w wychowaniu i utrzymaniu dzieci. Dlatego w tym jednym dniu warto sobie przypomnieć o swojej mamie i dać jej choćby niewielkiego kwiatka.

Dzień Matki 2021 - Od kiedy świętujemy Dzień Matki?

Początki święta sięgają czasów starożytnych Greków i Rzymian. Kultem otaczano wtedy matki-boginie, symbole płodności i urodzaju. W późniejszych czasach cesarstwo rzymskie przyjęło chrześcijaństwo i tym samym zabroniono wyznawania innych bogów.

Zwyczaj ten powrócił w siedemnastowiecznej Anglii pod nazwą niedziela u matki. Początkowo co roku w czwartą niedzielę postu odprawiano modły w najbliższej katedrze. W zwykłe niedziele odbywały się one w pobliskich kościołach. Dzień, w którym obchodzono to święto, był wolny od pracy.

Do tradycji należało składanie matce podarunków, głównie kwiatów i słodyczy, w zamian za otrzymane błogosławieństwo. Zwyczaj przetrwał do XIX wieku. Ponownie zaczęto go obchodzić po zakończeniu II wojny światowej.

Inaczej historia tego święta przedstawia się w Stanach Zjednoczonych. W 1858 roku amerykańska nauczycielka Ann Maria Reeves Jarvis ogłosiła Dni Matczynej Pracy, zaś od 1872 roku Dzień Matek dla Pokoju promowała Julia Ward Howe. Annie Marie Jarvis, córce Ann Jarvis, w 1905 roku udało się ustanowić Dzień Matki. Z czasem zwyczaj ten rozpowszechnił się na niemal wszystkie stany, zaś w 1914 roku Kongres Stanów Zjednoczonych uznał przypadający na drugą niedzielę maja Dzień Matki za święto narodowe.

Dzień Matki w Wielkiej Brytanii i Dzień Matki w Polsce

W krajach należących do Zjednoczonego Królestwa, a także w Irlandii i Nigerii Dzień Matki jest świętowany jest w czwartą niedzielę Wielkiego Postu. Dokładnie na trzy tygodnie przed Niedzielą Wielkanocną. W 2021 roku święto to wypadło 14 marca, a w przyszłym, 2022 roku wypadnie w niedzielę 22 marca.

Z kolei w Polsce Dzień Matki obchodzony jest 26 maja, ale nie zawsze tak było! W Polsce przedwojennej obchodzono Dzień Matki, ale nie było ustalonej konkretnej daty. W 1934 roku był to 13 maja, w 1939 - 7 maja. W tym dniu matki są zwykle obdarowywane laurkami, kwiatami oraz różnego rodzaju prezentami przez własne dzieci, rzadziej inne osoby. Święto to ma na celu okazanie matkom szacunku, miłości i podziękowania za trud włożony w wychowanie.

Opracowano na podstawie: Wikipedia