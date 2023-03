Dzielnica we wschodnim Londynie została uznana za „najfajniejsze” miejsce do życia w stolicy UK

Co jest takiego „fajnego” w Hackney Wick?

"Najfajniejsze" miejsce do życia w Londynie to...

Za najbardziej „cool” miejsce do życia w stołecznym Londynie uznano Hackney Wick. Doceniono dużą ilość parków, bogatą ofertę kulturalną, mnóstwo niewielkich i niezależnych lokali, w których można spędzić wieczór. Zgadzacie się z tym werdyktem, czy nie?

Według ankiety przeprowadzonej przez Naturecan wśród 5 tysięcy osób najfajniejszym miejsce do życia w stolicy UK jest dzielnica Hackney Wick, jak podaje portal informacyjny „The Evening Standard”. Drugie miejsce w tym zestawieniu zostało zajęte przez Spitalfields (East End), a kolejne pozycje w rankingu okupują Walthamstow, Tottenham i Brixton. Hackney Wick to dzielnica zlokalizowana we wschodnim Londynie w Anglii. Obszar ten stanowi południowo-wschodnią część dzielnicy Hackney oraz gminy o tej samej nazwie. Zdarza się, że sąsiadujący obszar Tower Hamlets jest traktowany jako część Hackney Wick. Obszar ten leży 4,2 mil (6,8 km) na północny wschód od Charing Cross.





Hackney sąsiaduje z Islington na zachodzie, z Haringey na północy, z Waltham Forest na północnym wschodzie, z Newham na wschodzie, z Tower Hamlets na południowym wschodzie i City of London na południowym zachodzie. Była to jedna z gmin gospodarzy Igrzysk Olimpijskich w Londynie w 2012 roku

Trzeba przyznać, że Hackney Wick jest mocno „na czasie”. Obszar ten mogliśmy podziwiać w tle, oglądając ostatnie serialowe (netflixowi „Bridgertonowie”) czy kinowe hity („Śmierć nadejdzie jutro”, czyli obraz z Jamesem Bondem z 2002 roku). Nie brakuje tu terenów zielonych w tym Parku Wiktorii i Parku Olimpijskiego Królowej Elżbiety, a poza tym okolica jest upstrzona lokalnymi sklepikami spożywczymi i urokliwymi targowiskami. Ulice pulsują tu sztuką, na każdym kroku można natrafić na niezależne kawiarnie, bary i rzemieślnicze browary. Dla miłośników nocnego życia wybór jest tu naprawdę duży!

Co jest takiego „fajnego” w Hackney Wick?

W centrum biznesowym Here East w Parku Olimpijskim Królowej Elżbiety mieszczą się restauracje i start-upy, a pobliskie obiekty sportów olimpijskich obejmują stadion, obecnie siedzibę klubu West Ham United, oraz kryty tor kolarski w Lee Valley Velopark, jak czytamy na łamach „The Evening Standrd”.

Z punktu widzenia historii Hackney Wick odegrało kluczową rolę w przemysłowej historii wschodniego Londynu dzięki fabryce jedwabiu, która pojawiła się w okolicy pod koniec XVIII wieku. W następnych dziesięcioleciach powstało wiele firm produkcyjnych, w tym zakładów zajmujących się wytwarzaniem zabawek, słodyczy i środków chemicznych. Niestety, podobnie jak wiele innych obszarów o takim charakterze, w drugiej połowie XX wieku, Hackney Wick doświadczyło upadku społecznego.

Pełna zieleni i knajp artystyczna mekka stolicy UK

Po okresie stagnacji stare przestrzenie przemysłowe zostały przemienione na pracownie artystyczne. Dość powiedzieć, iż Hackney Wick jest domem dla wielu profesjonalnych twórców, artystów i muzyków. Przyciągnęły ich tu tanie przestrzenie studyjne, które stały się dostępne wraz z upadkiem wielkich zakładów. W 2013 istniało tu ponad 600 indywidualnych pracowni artystycznych, a najsławniejszych mieszkańcem Hackney Wick jest/był słynny Banksy.

Uzupełniając wyniki ankiety Naturecan dodajmy, iż przybrzeżna wioska rybacka Polperro w Kornwalii została uznana za najfajniejsze miejsce do życia w całej Wielkiej Brytanii. Słynie z zabytkowych domków rybackich i idyllicznych widoków, jest brytyjskim letnim hotspotem, a także popularnym miejscem wśród artystów.

Jak wygląda ranking dotyczący Wielkiej Brytanii w tym względzie?

Wells-next-the-Sea w Norfolk zajęło drugie miejsce na liście krajowej, następnie Marlow w Buckinghamshire, Morecambe w Lancashire, Baltic Triangle w Liverpoolu. Inne dzielnice uważane za najfajniejsze w Wielkiej Brytanii to Ely w Cambridgeshire, West End w Glasgow i Hastings w Sussex.

