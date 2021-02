Dzięki polskim bocianom populacja tych ptaków w Wielkiej Brytanii powoli się odradza

Populacja bocianów w Wielkiej Brytanii zaczyna się odradzać. Polacy mogą odczuwać dumę, ponieważ nie byłoby to możliwe bez zaangażowania warszawskiego zoo.

Jak czytamy na łamach portalu "The First News" kilka dni temu zrobiono przepiękne zdjęcia bocianów z gatunku Ciconia ciconia w posiadłości Knepp w Wielkiej Brytanii. Właśnie tam prowadzony jest ambitny projekt mający na celu odnowienie populacji tych zwierząt w Wielkiej Brytanii. Jego realizacja nie byłaby jednak możliwa bez pomocy z Polski. Projekt Knepp Wildland w West Sussex został zainicjowany w 2016 roku pierwszym transferem 20 młodych bocianów polskich z warszawskiego zoo w grudniu tamtego roku.

Bociany wracają na Wyspy dzięki swoim "krewnym" z Polski

Od tamtego czasu w ramach projektu "Dziki Bocian" ze stołecznego zoo w Polsce przewieziono prawie 300 zwierząt. Na tym jednak nie koniec - po czterech latach współpracy planowane są kolejne "przeprowadzki". W 2016 roku, dzięki obecności jednej z samic z Polski po raz pierwszy od 600 lat wykluły się dzikie bociany w UK. Było to bardzo doniosłe wydarzenie.

"Ptaki przeniesione z Polski w ramach projektu Knepp Wildland to bociany, które przeszły udaną rehabilitację w naszym rezerwacie Ptasi Azyl i nie mogły zostać po prostu wypuszczone na wolność" - komentowała doktor Agnieszka Czujkowska, koordynator transferu bocianów w warszawskim ogrodzie zoologicznym i dyrektor rezerwatu ptasiego. "Kolejny transfer bocianów z warszawskiego zoo planowany jest na wiosnę 2021 roku, kiedy mamy nadzieję wysłać kilkadziesiąt kolejnych do Knepp".

Populacja tych ptaków w UK odradza się dzięki współpracy z warszawskim zoo

Jak podaje "First News" współpraca pomiędzy Knepp Estate a warszawskim zoo trwa i została podpisana na 10 lat. Celem projektu jest przywrócenie co najmniej 50 par lęgowych w południowej Anglii do 2030 roku.

