"Przez Brexit mam teraz 30 dni na opuszczenie domu" - Brytyjczyk mieszkający we Francji skarży się, że nie spełnia wymogów, by otrzymać pozwolenie na stały pobyt

Wywiad z Brytyjczykiem, mieszkającym i pracującym we Francji, został przeprowadzony przez "The Independent" w połowie kwietnia, już po przesunięciu terminu wyjścia z UE do końca października. Brytyjczyk skarży się, że Brexit pokrzyżował jego życiowe plany, ponieważ aktualnie mężczyzna nie może otrzymać pozwolenia na stały pobyt we Francji z powodu "zbyt niskich zarobków". Czy podobne niespodzianki spotkają obywateli UE, którzy będą chcieli zostać w UK po Brexicie?

"W zeszłym tygodniu wszystko, nad czym pracowaliśmy, odkąd przeprowadziliśmy się do Francji, wywróciło się do góry nogami. Dostaliśmy dwa listy od francuskiego rządu: jeden dla mnie, drugi dla mojego partnera. Spodziewaliśmy się tych listów, ponieważ czekaliśmy na informacje dotyczące naszych wniosków o wizy. Nie spodziewaliśmy się jednak, że listy będą takiej treści.

W oczekiwaniu na Brexit wciąż powtarzano, aby Brytyjczycy mieszkający we Francji złożyli wnioski o pozwolenie na pobyt "Carte de Sejour". Rząd francuski podkreślał, jak bardzo jest to ważne, podobnie z resztą jak rząd brytyjski, gazety i wszystkie organizacje, które oferują doradztwo i wsparcie dwustu tysiącom osób, nazywającym ten kraj [Francją] swoim domem. Jednak niebyt wyraźnie podkreślano, że trzeba osiągnąć próg dochodowy ustalony przez francuski rząd.

Aktualnie jako obywatele UE Brytyjczycy mogą przebywać we Francji dłużej niż trzy miesiące, pod warunkiem, że spełniają warunki legalnego pobytu. Warunki te nakazują, abyś albo pracował, albo był samozatrudniony, albo był zdolny do samodzielnego życia z własnych środków, albo żebyś pobierał [francuską] edukację. Wszystko byłoby dobrzy, gdyby nie to, że Francja jest jednym z niewielu krajów europejskich, które określają stałą kwotę, którą uważa się za "wystarczające środki".

Dodatkowo, te "wystarczające środki" różnią się w zależności od sytuacji. W zależności od tego, gdzie mieszkasz we Francji, możesz okazać się zakładnikiem decydentów w twojej lokalnej "prefekturze" (odpowiednik rady hrabstwa). W rzeczy samej, część wyzwań, przed którymi stoi wielu Brytyjczyków, polega na tym, że władza we Francji jest przekazana lokalnym okręgom, a reputacja wielu z tych prefektur głosi, że działają one niezależnie i odmiennie niż inne [prefektury].

Zasady stanowią, że jeśli jesteś samotny, musisz zarabiać co najmniej 559,74 EUR miesięcznie, co zwiększa się do 958,237 EUR, jeśli masz dziecko. Podobnie w przypadku par, trzeba zarabiać 839,62 EUR jako gospodarstwo domowe lub 1007,55 EUR, jeśli się ma dziecko. Emeryci i renciści muszą mieć dochód w wysokości 868,20 EUR, jeśli są samotni lub 1 347,88 EUR, jeśli żyją z partnerem. Plotka głosi, że liczby te będą rosły z roku na rok".

"Mieszkamy we Francji od września 2016 roku. Przenieśliśmy się tutaj z dwójką naszych dzieci, marząc o kupnie własnego domu z jakąś ziemią, abyśmy mogli uprawiać własne jedzenie, uczyć się języka i - miejmy nadzieję - w przyszłości - uzyskać obywatelstwo. Nie zarabiamy teraz zbyt wiele, ale mamy więcej niż [potrzeba do życia] i rozwijamy nasze własne firmy. Płacimy podatki, nasze dzieci chodzą tutaj do szkoły, wnosimy wkład do systemu.

Ale to nie wystarczyło dla naszej lokalnej prefektury, która w zeszłym tygodniu napisała do nas, aby poinformować nas, że mamy 30 dni na opuszczenie kraju. Powody, które podali, to brak dowodu na to, że James jest samowystarczalny (nie powiadomiono nas o żadnych brakujących informacjach w naszej aplikacji - gdyby nas poinformowano, to byśmy uzupełnili) i że moja firma nie wystarcza. (...) musimy udowodnić, że mamy 1155,00 EUR miesięcznie na utrzymanie".

Rodzina zwróciła się o pomoc do brytyjskiej ambasady i otrzymała potrzebną w ich sprawie pomoc: "Teraz już jasno rozumiemy, co jest wymagane i jaka jest stawka. Lekcja dla nas jest taka, że nigdy nie możemy przyjąć za pewnik zobowiązań wobec krajów, które nas przyjmują. Na szczęście możemy odwołać się od decyzji, ale inni nie będą mieli tyle szczęścia".

Nasza historia niech będzie zachętą również dla innych do dzielenia się swoim doświadczeniem, bo wiemy, że nie jesteśmy jedynymi, których spotkała taka sytuacja. Według grupy Remain in France Together w 2017 roku wydano obywatelom UE około 3367 nakazów opuszczenia Francji z powodu niespełnienia warunków legalnego pobytu. Nie jest jasne, ilu z nich było obywatelami brytyjskimi, ale możesz być pewien, że liczba ta wzrośnie, gdy więcej Brytyjczyków złoży wniosek o "Carte de Sejours" z powodu Brexitu. Jest to rozwiąaanie przeciwne do zastosowanego przez rząd brytyjski, który zdecydował się nie traktować dochodów jako warunku ubiegania się o settled status".